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Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32"-75" макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32"-75" макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный

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Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 1
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 2
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 3
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 4
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 5
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 6
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 7
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 8
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 9
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 10
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 11
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 12
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 13
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 14
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 15
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 16
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 17
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 18
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 19
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 20
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 21
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 22
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 23
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 24
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 25
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
450
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
40
Совместимость с креплением VESA
50x50, 200x200, 400x400, 600x400
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 5
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 6
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 7
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 8
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 9
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 10
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 11
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 12
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 13
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 14
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 15
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 16
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 17
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 18
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 19
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 20
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 21
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 22
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 23
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 24
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 25
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32&quot;-75&quot; макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 380 руб. 
Начислим 293 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748226
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32"-75" макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный
4 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
450
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
40
Совместимость с креплением VESA
50x50, 200x200, 400x400, 600x400
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.57

Описание товара Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32"-75" макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный

Многофункциональный наклонно-поворотный кронштейн с увеличенным вылетом стрелы для свободного вращения больших digital-панелей.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32"-75" макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
450
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
40
Совместимость с креплением VESA
50x50, 200x200, 400x400, 600x400
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональный наклонно-поворотный кронштейн с увеличенным вылетом стрелы для свободного вращения больших digital-панелей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32"-75" макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - по цене 4380 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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