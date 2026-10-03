Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32"-75" макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
450
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
40
Совместимость с креплением VESA
50x50, 200x200, 400x400, 600x400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 380 руб.
В наличии
Код товара: 748226
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4 380 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
450
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
40
Совместимость с креплением VESA
50x50, 200x200, 400x400, 600x400
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.57
Описание товара Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32"-75" макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный
Многофункциональный наклонно-поворотный кронштейн с увеличенным вылетом стрелы для свободного вращения больших digital-панелей.
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
450
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
40
Совместимость с креплением VESA
50x50, 200x200, 400x400, 600x400
Страна производитель
Китай
Многофункциональный наклонно-поворотный кронштейн с увеличенным вылетом стрелы для свободного вращения больших digital-панелей.
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N4 черный 32"-75" макс.40кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - по цене 4380 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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