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Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20"-65" макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20"-65" макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный

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Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 1
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 2
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 3
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 4
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 5
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 6
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 7
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 8
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 9
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 10
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 11
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 12
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 13
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 14
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 15
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 16
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 17
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 18
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 19
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 20
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 21
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 22
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 23
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 24
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 25
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 26
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 27
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
430
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
25
Совместимость с креплением VESA
75x75, 100x100, 200x200, 400x400
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 5
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 6
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 7
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 8
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 9
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 10
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 11
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 12
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 13
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 14
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 15
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 16
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 17
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 18
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 19
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 20
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 21
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 22
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 23
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 24
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 25
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 26
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 27
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20&quot;-65&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 
Начислим 14 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748225
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20"-65" макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный
820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
430
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
25
Совместимость с креплением VESA
75x75, 100x100, 200x200, 400x400
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.05

Описание товара Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20"-65" макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный

Сбалансированное шарнирное решение для гостиных комнат, позволяющее легко менять угол обзора для всей семьи.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20"-65" макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
430
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
25
Совместимость с креплением VESA
75x75, 100x100, 200x200, 400x400
Страна производитель
Китай
Описание
Сбалансированное шарнирное решение для гостиных комнат, позволяющее легко менять угол обзора для всей семьи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20"-65" макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - по цене 820 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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