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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ056 Core 3 310 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01360) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ056 Core 3 310 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01360)

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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ056 Core 3 310 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01360) - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ056 Core 3 310 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01360) - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ056 Core 3 310 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01360) - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ056 Core 3 310 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01360) - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ056 Core 3 310 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01360) - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ056 Core 3 310 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01360) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ056 Core 3 310 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01360) - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ056 Core 3 310 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01360) - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ056 Core 3 310 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01360) - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ056 Core 3 310 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01360) - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ056 Core 3 310 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01360) - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ056 Core 3 310 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01360) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 750 руб. 
Начислим 860 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748211
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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ056 Core 3 310 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01360)
53 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
304
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
5
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х29х7
Вес, кг.
2.58

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ056 Core 3 310 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01360)

ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ056 сочетает экран 15,6?, производительный накопитель SSD и современные интерфейсы подключения. Ноутбук подходит для учёбы и работы, а отсутствие предустановленной операционной системы позволяет установить подходящее программное окружение самостоятельно.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ056 Core 3 310 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01360)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Развернуть
Модель процессора
304
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
5
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ056 сочетает экран 15,6?, производительный накопитель SSD и современные интерфейсы подключения. Ноутбук подходит для учёбы и работы, а отсутствие предустановленной операционной системы позволяет установить подходящее программное окружение самостоятельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ056 Core 3 310 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01360) - купить по цене 53750 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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