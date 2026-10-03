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Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW416W Core Ultra 7 355 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00LJ0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW416W Core Ultra 7 355 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00LJ0)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
209 680 руб. 
Начислим 3355 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748205
Доставка в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW416W Core Ultra 7 355 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00LJ0)
209 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Размеры в упаковке, см
46х29х10
Вес, кг.
2.95

Описание товара Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW416W Core Ultra 7 355 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00LJ0)

Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW416W Core Ultra 7 355 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00LJ0)

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW416W Core Ultra 7 355 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00LJ0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Описание
Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW416W Core Ultra 7 355 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00LJ0)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW416W Core Ultra 7 355 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00LJ0) - по цене 209680 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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