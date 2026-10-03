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Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN363X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00L90) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN363X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00L90)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
214 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748203
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Характеристики

Бренд
Asus
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN363X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00L90)

Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN363X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00L90)

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN363X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00L90)




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Характеристики
Бренд
Asus
Описание
Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN363X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00L90)
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Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN363X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00L90) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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