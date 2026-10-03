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Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW076W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00CY0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW076W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00CY0)

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Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW076W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00CY0) - фото 1
Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW076W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00CY0) - фото 2
Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW076W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00CY0) - фото 3
Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW076W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00CY0) - фото 4
Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW076W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00CY0) - фото 5
Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW076W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00CY0) - фото 6
Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW076W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00CY0) - фото 7
Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW076W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00CY0) - фото 8
Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW076W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00CY0) - фото 9
Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW076W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00CY0) - фото 10
Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW076W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00CY0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Zenbook S 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW076W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00CY0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW076W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00CY0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW076W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00CY0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW076W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00CY0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW076W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00CY0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW076W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00CY0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW076W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00CY0) - фото 7
  • Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW076W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00CY0) - фото 8
  • Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW076W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00CY0) - фото 9
  • Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW076W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00CY0) - фото 10
  • Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW076W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00CY0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
211 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748202
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook S 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
77 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW076W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00CY0)

Ноутбук ASUS Zenbook S 14 OLED выполнен в тонком светло-сером корпусе и весит 1,2 кг. Модель подходит для работы, учёбы и дизайна, работает на Windows 11 Home и комплектуется чехлом.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW076W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00CY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook S 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
77 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук ASUS Zenbook S 14 OLED выполнен в тонком светло-сером корпусе и весит 1,2 кг. Модель подходит для работы, учёбы и дизайна, работает на Windows 11 Home и комплектуется чехлом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW076W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home l.grey WiFi BT Cam Bag (90NB16Q6-M00CY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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