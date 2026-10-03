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Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R7RF Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYTCD.004) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R7RF Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYTCD.004)

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Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R7RF Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYTCD.004) - фото 1
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R7RF Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYTCD.004) - фото 2
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R7RF Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYTCD.004) - фото 3
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R7RF Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYTCD.004) - фото 4
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R7RF Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYTCD.004) - фото 5
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R7RF Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYTCD.004) - фото 6
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R7RF Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYTCD.004) - фото 7
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R7RF Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYTCD.004) - фото 8
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R7RF Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYTCD.004) - фото 9
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R7RF Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYTCD.004) - фото 10
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R7RF Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYTCD.004) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Acer Nitro V 17 AI
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R7RF Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYTCD.004) - фото 1
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R7RF Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYTCD.004) - фото 2
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R7RF Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYTCD.004) - фото 3
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R7RF Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYTCD.004) - фото 4
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R7RF Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYTCD.004) - фото 5
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R7RF Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYTCD.004) - фото 6
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R7RF Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYTCD.004) - фото 7
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R7RF Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYTCD.004) - фото 8
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R7RF Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYTCD.004) - фото 9
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R7RF Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYTCD.004) - фото 10
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R7RF Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYTCD.004) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
129 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748194
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V 17 AI
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.1

Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R7RF Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYTCD.004)

Игровой ноутбук Acer Nitro V 17 AI оснащён большим 17,3-дюймовым экраном, производительным процессором AMD Ryzen 7 260 и дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 5050 для ноутбуков. В конфигурации предусмотрены 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ, а операционная система не установлена.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R7RF Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYTCD.004)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V 17 AI
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой ноутбук Acer Nitro V 17 AI оснащён большим 17,3-дюймовым экраном, производительным процессором AMD Ryzen 7 260 и дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 5050 для ноутбуков. В конфигурации предусмотрены 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ, а операционная система не установлена.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R7RF Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYTCD.004) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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