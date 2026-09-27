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Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.00B) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.00B)

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Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.00B) - фото 1
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.00B) - фото 2
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.00B) - фото 3
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.00B) - фото 4
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.00B) - фото 5
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.00B) - фото 6
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.00B) - фото 7
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.00B) - фото 8
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.00B) - фото 9
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.00B) - фото 10
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.00B) - фото 11
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.00B) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Acer Nitro V 17 AI
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.00B) - фото 1
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.00B) - фото 2
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.00B) - фото 3
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.00B) - фото 4
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.00B) - фото 5
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.00B) - фото 6
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.00B) - фото 7
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.00B) - фото 8
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.00B) - фото 9
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.00B) - фото 10
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.00B) - фото 11
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.00B) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
137 550 руб. 
Начислим 2201 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748190
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Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.00B)
137 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V 17 AI
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.1

Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.00B)

Игровой ноутбук Acer Nitro V 17 AI оснащён 17,3-дюймовым экраном и аппаратной платформой на AMD Ryzen 7 260 с дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков. Модель поставляется без операционной системы, поэтому систему нужно установить отдельно.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.00B)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V 17 AI
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой ноутбук Acer Nitro V 17 AI оснащён 17,3-дюймовым экраном и аппаратной платформой на AMD Ryzen 7 260 с дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков. Модель поставляется без операционной системы, поэтому систему нужно установить отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QYVCD.00B) - по цене 137550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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