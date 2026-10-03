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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000_32G) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000_32G)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000_32G) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000_32G) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000_32G) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000_32G) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000_32G) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000_32G) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000_32G) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000_32G) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000_32G) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000_32G) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkPad E16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000_32G) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000_32G) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000_32G) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000_32G) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000_32G) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000_32G) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000_32G) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000_32G) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000_32G) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000_32G) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748189
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7735U
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 680M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.86

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000_32G)

Lenovo ThinkPad E16 G2 сочетает процессор AMD Ryzen 7 7735U с 32 ГБ оперативной памяти и SSD, что помогает справляться с ресурсоёмкими задачами и многозадачностью. Подойдёт для работы с документами, аналитики, программирования и мультимедиа.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000_32G)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
7735U
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 680M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo ThinkPad E16 G2 сочетает процессор AMD Ryzen 7 7735U с 32 ГБ оперативной памяти и SSD, что помогает справляться с ресурсоёмкими задачами и многозадачностью. Подойдёт для работы с документами, аналитики, программирования и мультимедиа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735U 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M6S1F000_32G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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