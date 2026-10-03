Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16-I31-771W Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U62CD.001)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16-I31-771W Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U62CD.001)
Ноутбук Acer с большим 16-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920?1200 обеспечивает просторное рабочее пространство и чёткое отображение контента. Частота обновления 180 Гц делает смену кадров особенно плавной — удобно для динамичных сцен, видео и активной работы с изображением. Быстрый SSD на 1024 ГБ предлагает много места для файлов, программ и проектов, а 16 ГБ оперативной памяти DDR5 помогают комфортно работать с несколькими задачами одновременно. Процессор Intel с частотой 2,2 ГГц дополняет сбалансированную конфигурацию ноутбука. Модель поставляется без операционной системы, поэтому программную среду можно выбрать и установить самостоятельно.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16-I31-771W Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U62CD.001)