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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340)

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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 6
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 7
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 8
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 9
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 10
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 11
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 12
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 13
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 14
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 15
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 16
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 17
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 18
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 19
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 20
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 21
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 22
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 23
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 24
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 6
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 7
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 8
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 9
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 10
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 11
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 12
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 13
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 14
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 15
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 16
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 17
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 18
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 19
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 20
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 21
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 22
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 23
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 24
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748185
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
304
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
5
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340)

Ноутбук ASUS с экраном 15,6 дюйма станет удобным решением для работы, учёбы и повседневных задач. IPS-матрица с разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение и комфортный формат Full HD для документов, веб-сёрфинга и просмотра контента. За быстродействие отвечает процессор Intel в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 — такой объём позволяет уверенно работать с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быстрый доступ к данным и достаточно пространства для программ, документов и файлов. Ноутбук поддерживает Bluetooth v5.3 для беспроводного подключения совместимых устройств. Li-Ion аккумулятор дополняет практичную конфигурацию, а экран диагональю 15,6 дюйма удачно сочетает удобство просмотра и универсальность.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Развернуть
Модель процессора
304
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
5
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук ASUS с экраном 15,6 дюйма станет удобным решением для работы, учёбы и повседневных задач. IPS-матрица с разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение и комфортный формат Full HD для документов, веб-сёрфинга и просмотра контента. За быстродействие отвечает процессор Intel в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 — такой объём позволяет уверенно работать с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быстрый доступ к данным и достаточно пространства для программ, документов и файлов. Ноутбук поддерживает Bluetooth v5.3 для беспроводного подключения совместимых устройств. Li-Ion аккумулятор дополняет практичную конфигурацию, а экран диагональю 15,6 дюйма удачно сочетает удобство просмотра и универсальность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ643 Core 3 310 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01340) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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