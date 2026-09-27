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Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-71BH Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U5CCD.002) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-71BH Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U5CCD.002)

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Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-71BH Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U5CCD.002) - фото 1
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-71BH Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U5CCD.002) - фото 2
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-71BH Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U5CCD.002) - фото 3
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-71BH Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U5CCD.002) - фото 4
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-71BH Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U5CCD.002) - фото 5
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-71BH Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U5CCD.002) - фото 6
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-71BH Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U5CCD.002) - фото 7
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-71BH Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U5CCD.002) - фото 8
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-71BH Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U5CCD.002) - фото 9
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-71BH Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U5CCD.002) - фото 10
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-71BH Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U5CCD.002) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Acer Nitro V 16S
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-71BH Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U5CCD.002) - фото 1
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-71BH Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U5CCD.002) - фото 2
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-71BH Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U5CCD.002) - фото 3
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-71BH Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U5CCD.002) - фото 4
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-71BH Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U5CCD.002) - фото 5
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-71BH Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U5CCD.002) - фото 6
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-71BH Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U5CCD.002) - фото 7
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-71BH Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U5CCD.002) - фото 8
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-71BH Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U5CCD.002) - фото 9
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-71BH Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U5CCD.002) - фото 10
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-71BH Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U5CCD.002) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
135 660 руб. 
Начислим 2171 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748183
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Загружаем...
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Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-71BH Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U5CCD.002)
135 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V 16S
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.1

Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-71BH Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U5CCD.002)

Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-71BH сочетает производительную аппаратную конфигурацию и экран формата 16:10. Десятиядерный Intel Core 7 240H работает на частоте до 5,2 ГГц в режиме Turbo, а дискретная NVIDIA GeForce RTX 5060 поддерживает DLSS, трассировку лучей и технологию Reflex.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-71BH Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U5CCD.002)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V 16S
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-71BH сочетает производительную аппаратную конфигурацию и экран формата 16:10. Десятиядерный Intel Core 7 240H работает на частоте до 5,2 ГГц в режиме Turbo, а дискретная NVIDIA GeForce RTX 5060 поддерживает DLSS, трассировку лучей и технологию Reflex.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-71BH Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.U5CCD.002) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 135660 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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