Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001)
Ноутбук Acer с экраном 15,6 дюйма — универсальное решение для работы, учёбы и ресурсоёмких задач. IPS-матрица с разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение и комфортный просмотр контента. За производительность отвечает процессор Intel в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти. Быстрый SSD на 512 ГБ предлагает достаточно пространства для файлов и приложений. Дискретная видеокарта nVidia GeForce RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти подходит для работы с графикой и требовательными визуальными задачами. Ноутбук работает под управлением Windows 11 Home, поэтому готов к полноценному использованию сразу после настройки.
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-70SQ Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (NH.QUASA.001)