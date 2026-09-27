Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ601 Core 3 310 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17I1-M01140)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ601 Core 3 310 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17I1-M01140)
**Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ601 — стиль и производительность в синем корпусе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS Vivobook 15 — отличный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook 15?** * **Мощный процессор:** Intel Core 3 310 с 6 ядрами и базовой частотой 4,1 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **Достаточно памяти:** 8 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель на 256 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, достаточно места для ваших файлов. * **Качественный дисплей:** матовое IPS-экран с диагональю 15,6 дюйма, разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц — чёткое и яркое изображение без бликов. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. * **Стильный дизайн:** синий корпус ноутбука не только привлекателен внешне, но и практичен — он будет хорошо смотреться как в офисе, так и дома. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная видеокарта Intel Graphics — достаточно для повседневных задач и интернет-сёрфинга; * лёгкий вес (всего 1,7 кг) — удобно брать ноутбук с собой; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С ASUS Vivobook 15 ваши задачи будут выполняться быстро и эффективно!
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ601 Core 3 310 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17I1-M01140)