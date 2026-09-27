Ноутбук Acer Predator Helios 18 AI PH18-73-98UM Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QVZCD.008)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Acer Predator
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
378 070 руб.
В наличии
Код товара: 748180
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Характеристики
Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Predator
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500/5000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.98 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5
Описание товара Ноутбук Acer Predator Helios 18 AI PH18-73-98UM Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QVZCD.008)
ACER Predator Helios 18 AI PH18-73-98UM сочетает большой экран, производительную аппаратную конфигурацию и возможности расширения. Модель оснащена 24-ядерным Intel Core Ultra 9 275HX, 32 ГБ оперативной памяти DDR5, SSD PCI-E 4.0 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуков с 16 ГБ памяти GDDR7.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Predator
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500/5000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.98 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
ACER Predator Helios 18 AI PH18-73-98UM сочетает большой экран, производительную аппаратную конфигурацию и возможности расширения. Модель оснащена 24-ядерным Intel Core Ultra 9 275HX, 32 ГБ оперативной памяти DDR5, SSD PCI-E 4.0 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуков с 16 ГБ памяти GDDR7.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Ноутбук Acer Predator Helios 18 AI PH18-73-98UM Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QVZCD.008) - стоимость товара 378070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Acer Predator Helios 18 AI PH18-73-98UM Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QVZCD.008)