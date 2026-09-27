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Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.006) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.006)

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Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.006) - фото 1
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.006) - фото 2
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.006) - фото 3
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.006) - фото 4
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.006) - фото 5
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.006) - фото 6
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.006) - фото 7
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.006) - фото 8
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.006) - фото 9
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.006) - фото 10
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.006) - фото 11
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.006) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Acer Aspire 7
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.006) - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.006) - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.006) - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.006) - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.006) - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.006) - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.006) - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.006) - фото 8
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.006) - фото 9
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.006) - фото 10
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.006) - фото 11
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.006) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 840 руб. 
Начислим 1294 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748178
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Загружаем...
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Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.006)
80 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire 7
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54.8 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.006)

Игровой ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 сочетает 15,6-дюймовый IPS-экран 144 Гц с процессором Intel Core 5 210H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 для ноутбуков с 6 ГБ памяти. Установлены 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD объёмом 512 ГБ. Операционная система отсутствует.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.006)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire 7
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54.8 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 сочетает 15,6-дюймовый IPS-экран 144 Гц с процессором Intel Core 5 210H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 для ноутбуков с 6 ГБ памяти. Установлены 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD объёмом 512 ГБ. Операционная система отсутствует.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4810mAh (NH.QX6CD.006) - по цене 80840 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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