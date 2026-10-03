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Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3602XRU Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3602) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3602XRU Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3602)

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Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3602XRU Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3602) - фото 1
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3602XRU Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3602) - фото 2
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3602XRU Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3602) - фото 3
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3602XRU Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3602) - фото 4
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3602XRU Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3602) - фото 5
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3602XRU Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3602) - фото 6
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3602XRU Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3602) - фото 7
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3602XRU Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3602) - фото 8
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3602XRU Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3602) - фото 9
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3602XRU Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3602) - фото 10
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3602XRU Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3602) - фото 11
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3602XRU Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3602) - фото 12
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3602XRU Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3602) - фото 13
Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3602XRU Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3602) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Thin
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3602XRU Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3602) - фото 1
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3602XRU Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3602) - фото 2
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3602XRU Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3602) - фото 3
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3602XRU Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3602) - фото 4
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3602XRU Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3602) - фото 5
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3602XRU Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3602) - фото 6
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3602XRU Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3602) - фото 7
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3602XRU Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3602) - фото 8
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3602XRU Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3602) - фото 9
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3602XRU Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3602) - фото 10
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3602XRU Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3602) - фото 11
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3602XRU Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3602) - фото 12
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3602XRU Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3602) - фото 13
  • Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3602XRU Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3602) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748174
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Thin
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
52.4 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.38

Описание товара Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3602XRU Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3602)

Игровой ноутбук MSI Thin 15 подходит для игр, учёбы и работы. Модель оснащена 15,6-дюймовым IPS-экраном, процессором Intel Core 5 210H, 16 ГБ оперативной памяти и дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 4050 для ноутбуков.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3602XRU Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3602)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Thin
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
52.4 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой ноутбук MSI Thin 15 подходит для игр, учёбы и работы. Модель оснащена 15,6-дюймовым IPS-экраном, процессором Intel Core 5 210H, 16 ГБ оперативной памяти и дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 4050 для ноутбуков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Thin 15 B2RVE-3602XRU Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-16R831-3602) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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