Планшет XPAD 30E X1102B 8/256GB Dreamy Purple INFINIX
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Характеристики
Линейка
Infinix XPAD 30E X1102B
Цвет
сиреневый
Материал корпуса
металл, пластик
Диагональ экрана, дюйм
10.51
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G80
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748169
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Характеристики
Бренд
Линейка
Infinix XPAD 30E X1102B
Цвет
сиреневый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
планшет, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка, защитный чехол, инструкция, упаковка
Материал корпуса
металл, пластик
Класс защиты
IP52
Диагональ экрана, дюйм
10.51
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G80
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7200
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
257.7x169.2x7.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х4
Вес, кг.
1
Описание товара Планшет XPAD 30E X1102B 8/256GB Dreamy Purple INFINIX
Планшеты похожи на привычные любому человеку смартфоны. Тот же тип корпуса, тот же тип управления (сенсорный). Глобальное отличие планшетных компьютеров от смартфонов увеличенный экран. настоящее время распространены планшеты дисплеем, размер диагонали которых предоставляют пользователям максимально комфортные условия при просмотре фильмов видео, также играх
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Теги товара: для студента, На Android, для школы и школьника, Игровые
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Бренд
Линейка
Infinix XPAD 30E X1102B
Цвет
сиреневый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
планшет, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка, защитный чехол, инструкция, упаковка
Материал корпуса
металл, пластик
Класс защиты
IP52
Диагональ экрана, дюйм
10.51
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
MediaTek Helio G80
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7200
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
257.7x169.2x7.9
Страна производитель
Китай
Планшеты похожи на привычные любому человеку смартфоны. Тот же тип корпуса, тот же тип управления (сенсорный). Глобальное отличие планшетных компьютеров от смартфонов увеличенный экран. настоящее время распространены планшеты дисплеем, размер диагонали которых предоставляют пользователям максимально комфортные условия при просмотре фильмов видео, также играх
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, для учебы, samsung 8", samsung 10"
Теги товара: для студента, На Android, для школы и школьника, Игровые
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, для учебы, samsung 8", samsung 10"
Теги товара: для студента, На Android, для школы и школьника, Игровые
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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