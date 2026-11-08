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Планшет Infinix XPAD 30E X1102B 8/256Gb Dreamy Purple купить с доставкой в Москве
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Планшет Infinix XPAD 30E X1102B 8/256Gb Dreamy Purple

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Планшет XPAD 30E X1102B 8/256GB Dreamy Purple INFINIX - фото 1
Планшет XPAD 30E X1102B 8/256GB Dreamy Purple INFINIX - фото 2
Планшет XPAD 30E X1102B 8/256GB Dreamy Purple INFINIX - фото 3
Планшет XPAD 30E X1102B 8/256GB Dreamy Purple INFINIX - фото 4
Планшет XPAD 30E X1102B 8/256GB Dreamy Purple INFINIX - фото 5
Планшет XPAD 30E X1102B 8/256GB Dreamy Purple INFINIX - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Infinix XPAD 30E X1102B
Цвет
сиреневый
Материал корпуса
металл, пластик
Диагональ экрана, дюйм
10.51
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G80
Количество ядер процессора
8
  • Планшет XPAD 30E X1102B 8/256GB Dreamy Purple INFINIX - фото 1
  • Планшет XPAD 30E X1102B 8/256GB Dreamy Purple INFINIX - фото 2
  • Планшет XPAD 30E X1102B 8/256GB Dreamy Purple INFINIX - фото 3
  • Планшет XPAD 30E X1102B 8/256GB Dreamy Purple INFINIX - фото 4
  • Планшет XPAD 30E X1102B 8/256GB Dreamy Purple INFINIX - фото 5
  • Планшет XPAD 30E X1102B 8/256GB Dreamy Purple INFINIX - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748169
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Характеристики

Бренд
Infinix
Линейка
Infinix XPAD 30E X1102B
Цвет
сиреневый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
планшет, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка, защитный чехол, инструкция, упаковка
Материал корпуса
металл, пластик
Класс защиты
IP52
Диагональ экрана, дюйм
10.51
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G80
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7200
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
257.7x169.2x7.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х4
Вес, кг.
1

Описание товара Планшет Infinix XPAD 30E X1102B 8/256Gb Dreamy Purple

Планшеты похожи на привычные любому человеку смартфоны. Тот же тип корпуса, тот же тип управления (сенсорный). Глобальное отличие планшетных компьютеров от смартфонов увеличенный экран. настоящее время распространены планшеты дисплеем, размер диагонали которых предоставляют пользователям максимально комфортные условия при просмотре фильмов видео, также играх

Отзывы о товаре Планшет Infinix XPAD 30E X1102B 8/256Gb Dreamy Purple




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Характеристики
Бренд
Infinix
Линейка
Infinix XPAD 30E X1102B
Цвет
сиреневый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
планшет, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка, защитный чехол, инструкция, упаковка
Материал корпуса
металл, пластик
Класс защиты
IP52
Диагональ экрана, дюйм
10.51
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
MediaTek Helio G80
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7200
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
257.7x169.2x7.9
Страна производитель
Китай
Описание
Планшеты похожи на привычные любому человеку смартфоны. Тот же тип корпуса, тот же тип управления (сенсорный). Глобальное отличие планшетных компьютеров от смартфонов увеличенный экран. настоящее время распространены планшеты дисплеем, размер диагонали которых предоставляют пользователям максимально комфортные условия при просмотре фильмов видео, также играх
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