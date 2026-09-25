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Планшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10076915/10071176/10079542 FOREST GREEN INFINIX купить с доставкой в Москве
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Планшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10076915/10071176/10079542 FOREST GREEN INFINIX

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Планшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10076915/10071176/10079542 FOREST GREEN INFINIX - фото 1
Планшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10076915/10071176/10079542 FOREST GREEN INFINIX - фото 2
Планшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10076915/10071176/10079542 FOREST GREEN INFINIX - фото 3
Планшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10076915/10071176/10079542 FOREST GREEN INFINIX - фото 4
Планшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10076915/10071176/10079542 FOREST GREEN INFINIX - фото 5
Планшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10076915/10071176/10079542 FOREST GREEN INFINIX - фото 6
Планшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10076915/10071176/10079542 FOREST GREEN INFINIX - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Infinix XPAD 20 X1102
Цвет
зеленый
Материал корпуса
металл, пластик
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G88
Количество ядер процессора
8
  • Планшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10076915/10071176/10079542 FOREST GREEN INFINIX - фото 1
  • Планшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10076915/10071176/10079542 FOREST GREEN INFINIX - фото 2
  • Планшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10076915/10071176/10079542 FOREST GREEN INFINIX - фото 3
  • Планшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10076915/10071176/10079542 FOREST GREEN INFINIX - фото 4
  • Планшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10076915/10071176/10079542 FOREST GREEN INFINIX - фото 5
  • Планшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10076915/10071176/10079542 FOREST GREEN INFINIX - фото 6
  • Планшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10076915/10071176/10079542 FOREST GREEN INFINIX - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 550 руб. 
Начислим 265 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748163
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Планшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10076915/10071176/10079542 FOREST GREEN INFINIX
16 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Infinix
Линейка
Infinix XPAD 20 X1102
Цвет
зеленый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
планшет, зарядное устройство, кабель USB Type-C, инструкция, упаковка
Материал корпуса
металл, пластик
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G88
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
257.7x169.2x7.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х6
Вес, кг.
1.25

Описание товара Планшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10076915/10071176/10079542 FOREST GREEN INFINIX

Планшеты похожи на привычные любому человеку смартфоны. Тот же тип корпуса, тот же тип управления (сенсорный). Глобальное отличие планшетных компьютеров от смартфонов увеличенный экран. настоящее время распространены планшеты дисплеем, размер диагонали которых предоставляют пользователям максимально комфортные условия при просмотре фильмов видео, также играх

Отзывы о товаре Планшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10076915/10071176/10079542 FOREST GREEN INFINIX




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Infinix
Линейка
Infinix XPAD 20 X1102
Цвет
зеленый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
планшет, зарядное устройство, кабель USB Type-C, инструкция, упаковка
Материал корпуса
металл, пластик
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G88
Развернуть
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
257.7x169.2x7.9
Страна производитель
Китай
Описание
Планшеты похожи на привычные любому человеку смартфоны. Тот же тип корпуса, тот же тип управления (сенсорный). Глобальное отличие планшетных компьютеров от смартфонов увеличенный экран. настоящее время распространены планшеты дисплеем, размер диагонали которых предоставляют пользователям максимально комфортные условия при просмотре фильмов видео, также играх
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10076915/10071176/10079542 FOREST GREEN INFINIX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 16550 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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