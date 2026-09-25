Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor PAD X9b Max
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2500х1560
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748161
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
планшет, зарядное устройство, кабель Type-C, устройство для извлечения лотка SIM, документация, упаковка
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2500х1560
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
5
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
297.62x192.72x6.72
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х21х4
Вес, кг.
1.03
Описание товара Планшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR
Honor Pad X9b Max оснащен 13-дюймовый IPS дисплеем с разрешением 2500х1560 пикселей с плавной частотой обновления 120 Гц. Внутри устройства установлен чипсет Snapdragon 6s 4G Gen 2, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Планшет работает под управлением MagicOS 10 на базе Android 16. Основная камера представлена 8-мегапиксельным модулем с автофокусом, фронтальная — на 5 Мп. Длительное время работы обеспечивает аккумулятор емкостью 10100 мАч, в комплекте быстрая зарядка мощностью 45 Вт. Беспроводные возможности включают Wi-Fi и Bluetooth 5.1. Фирменная технология пространственного звучания и интеллектуальной обработки аудио Honor Histen обеспечивает глубокий объемный звук и глубокую настройку эквалайзера в зависимости от сценария использования.
планшет, зарядное устройство, кабель Type-C, устройство для извлечения лотка SIM, документация, упаковка
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2500х1560
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2
Частота процессора, МГц
2.9
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
5
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
297.62x192.72x6.72
Страна производитель
Китай
Описание
Honor Pad X9b Max оснащен 13-дюймовый IPS дисплеем с разрешением 2500х1560 пикселей с плавной частотой обновления 120 Гц. Внутри устройства установлен чипсет Snapdragon 6s 4G Gen 2, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Планшет работает под управлением MagicOS 10 на базе Android 16. Основная камера представлена 8-мегапиксельным модулем с автофокусом, фронтальная — на 5 Мп. Длительное время работы обеспечивает аккумулятор емкостью 10100 мАч, в комплекте быстрая зарядка мощностью 45 Вт. Беспроводные возможности включают Wi-Fi и Bluetooth 5.1. Фирменная технология пространственного звучания и интеллектуальной обработки аудио Honor Histen обеспечивает глубокий объемный звук и глубокую настройку эквалайзера в зависимости от сценария использования.
Планшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Планшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR