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Планшет Huawei MatePad SE 11 8/128 LTE (53014PKC) Gray купить с доставкой в Москве
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Планшет Huawei MatePad SE 11 8/128 LTE (53014PKC) Gray

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Планшет MATEPAD SE 11&#039;&#039; 8/128 LTE GRAY 53014PKC HUAWEI - фото 1
Планшет MATEPAD SE 11&#039;&#039; 8/128 LTE GRAY 53014PKC HUAWEI - фото 2
Планшет MATEPAD SE 11&#039;&#039; 8/128 LTE GRAY 53014PKC HUAWEI - фото 3
Планшет MATEPAD SE 11&#039;&#039; 8/128 LTE GRAY 53014PKC HUAWEI - фото 4
Планшет MATEPAD SE 11&#039;&#039; 8/128 LTE GRAY 53014PKC HUAWEI - фото 5
Планшет MATEPAD SE 11&#039;&#039; 8/128 LTE GRAY 53014PKC HUAWEI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
MatePad SE (Huawei)
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Количество ядер процессора
8
  • Планшет MATEPAD SE 11&#039;&#039; 8/128 LTE GRAY 53014PKC HUAWEI - фото 1
  • Планшет MATEPAD SE 11&#039;&#039; 8/128 LTE GRAY 53014PKC HUAWEI - фото 2
  • Планшет MATEPAD SE 11&#039;&#039; 8/128 LTE GRAY 53014PKC HUAWEI - фото 3
  • Планшет MATEPAD SE 11&#039;&#039; 8/128 LTE GRAY 53014PKC HUAWEI - фото 4
  • Планшет MATEPAD SE 11&#039;&#039; 8/128 LTE GRAY 53014PKC HUAWEI - фото 5
  • Планшет MATEPAD SE 11&#039;&#039; 8/128 LTE GRAY 53014PKC HUAWEI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748160
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Характеристики

Бренд
Huawei
Линейка
MatePad SE (Huawei)
Цвет
серый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
смартфон, адаптер питания, USB-кабель, документация, упаковка
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7700
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
265x175x45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х4
Вес, г.
750

Описание товара Планшет Huawei MatePad SE 11 8/128 LTE (53014PKC) Gray

Планшет HUAWEI MatePad SE 11 Wi-Fi со встроенной памятью 128 ГБ обладает серым металлическим корпусом. Диагональ его экрана составляет 11 дюймов. В конструкции нашлось место для 4 динамиков с аудиоэффектами HUAWEI Histen 9.0 и 2 микрофонов. Время воспроизведения видео у планшета составляет около 11 ч. При этом он поддерживает технологию быстрой зарядки. Для выхода в интернет имеется модуль Wi-Fi. Для видеосвязи и классных фото у HUAWEI MatePad SE 11 Wi-Fi есть камеры на 8 и на 5 Мп с возможностью ставить водяной знак.

Отзывы о товаре Планшет Huawei MatePad SE 11 8/128 LTE (53014PKC) Gray




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Характеристики
Бренд
Huawei
Линейка
MatePad SE (Huawei)
Цвет
серый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
смартфон, адаптер питания, USB-кабель, документация, упаковка
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7700
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
265x175x45
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет HUAWEI MatePad SE 11 Wi-Fi со встроенной памятью 128 ГБ обладает серым металлическим корпусом. Диагональ его экрана составляет 11 дюймов. В конструкции нашлось место для 4 динамиков с аудиоэффектами HUAWEI Histen 9.0 и 2 микрофонов. Время воспроизведения видео у планшета составляет около 11 ч. При этом он поддерживает технологию быстрой зарядки. Для выхода в интернет имеется модуль Wi-Fi. Для видеосвязи и классных фото у HUAWEI MatePad SE 11 Wi-Fi есть камеры на 8 и на 5 Мп с возможностью ставить водяной знак.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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