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Планшет MATEPAD SE 11'' 8/128 GRAY 53014NTJ HUAWEI купить с доставкой в Москве
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Планшет MATEPAD SE 11'' 8/128 GRAY 53014NTJ HUAWEI

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Планшет MATEPAD SE 11&#039;&#039; 8/128 GRAY 53014NTJ HUAWEI - фото 1
Планшет MATEPAD SE 11&#039;&#039; 8/128 GRAY 53014NTJ HUAWEI - фото 2
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Планшет MATEPAD SE 11&#039;&#039; 8/128 GRAY 53014NTJ HUAWEI - фото 7
Планшет MATEPAD SE 11&#039;&#039; 8/128 GRAY 53014NTJ HUAWEI - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei MatePad SE
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Количество ядер процессора
8
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  • Планшет MATEPAD SE 11&#039;&#039; 8/128 GRAY 53014NTJ HUAWEI - фото 3
  • Планшет MATEPAD SE 11&#039;&#039; 8/128 GRAY 53014NTJ HUAWEI - фото 4
  • Планшет MATEPAD SE 11&#039;&#039; 8/128 GRAY 53014NTJ HUAWEI - фото 5
  • Планшет MATEPAD SE 11&#039;&#039; 8/128 GRAY 53014NTJ HUAWEI - фото 6
  • Планшет MATEPAD SE 11&#039;&#039; 8/128 GRAY 53014NTJ HUAWEI - фото 7
  • Планшет MATEPAD SE 11&#039;&#039; 8/128 GRAY 53014NTJ HUAWEI - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 060 руб. 
Начислим 273 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748159
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Планшет MATEPAD SE 11'' 8/128 GRAY 53014NTJ HUAWEI
17 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Линейка
Huawei MatePad SE
Цвет
серый
Комлектация
планшет, документация, зарядное устройство, кабель USB-C, документация, упаковка
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7700
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
252.3x163.8x6.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х17х4
Вес, г.
730

Описание товара Планшет MATEPAD SE 11'' 8/128 GRAY 53014NTJ HUAWEI

Планшет HUAWEI MatePad SE 11 Wi-Fi со встроенной памятью 128 ГБ обладает серым металлическим корпусом. Диагональ его экрана составляет 11 дюймов. В конструкции нашлось место для 4 динамиков с аудиоэффектами HUAWEI Histen 9.0 и 2 микрофонов. Время воспроизведения видео у планшета составляет около 11 ч. При этом он поддерживает технологию быстрой зарядки. Для выхода в интернет имеется модуль Wi-Fi. Для видеосвязи и классных фото у HUAWEI MatePad SE 11 Wi-Fi есть камеры на 8 и на 5 Мп с возможностью ставить водяной знак.

Отзывы о товаре Планшет MATEPAD SE 11'' 8/128 GRAY 53014NTJ HUAWEI




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Huawei
Линейка
Huawei MatePad SE
Цвет
серый
Комлектация
планшет, документация, зарядное устройство, кабель USB-C, документация, упаковка
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
8
Развернуть
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7700
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
252.3x163.8x6.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет HUAWEI MatePad SE 11 Wi-Fi со встроенной памятью 128 ГБ обладает серым металлическим корпусом. Диагональ его экрана составляет 11 дюймов. В конструкции нашлось место для 4 динамиков с аудиоэффектами HUAWEI Histen 9.0 и 2 микрофонов. Время воспроизведения видео у планшета составляет около 11 ч. При этом он поддерживает технологию быстрой зарядки. Для выхода в интернет имеется модуль Wi-Fi. Для видеосвязи и классных фото у HUAWEI MatePad SE 11 Wi-Fi есть камеры на 8 и на 5 Мп с возможностью ставить водяной знак.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет MATEPAD SE 11'' 8/128 GRAY 53014NTJ HUAWEI - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 17060 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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