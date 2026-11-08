Планшет Blackview TAB20 WIFI 4/64Gb Blue
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Планшет Blackview TAB20 WIFI 4/64Gb Blue
Планшеты похожи на привычные любому человеку смартфоны. Тот же тип корпуса, тот же тип управления (сенсорный). Глобальное отличие планшетных компьютеров от смартфонов увеличенный экран. настоящее время распространены планшеты дисплеем, размер диагонали которых предоставляют пользователям максимально комфортные условия при просмотре фильмов видео, также играх. Планшет оснащён разъёмом USB Type-C 2.0 для зарядки и передачи данных, а также поддерживает функцию OTG для подключения периферийных устройств. Для удобства работы предусмотрены два динамика, биометрическая идентификация по лицу и встроенные датчики освещённости, приближения и акселерометр.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, для школы и школьника, 128 Гб, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 820 руб.1955 руб. в СплитПланшет Digma G8 3/32Gb 8" (DA6B8P02) темно-серый
-
В наличииЦена 8 460 руб.2115 руб. в СплитПланшет Blackview TAB20 WIFI 4/64Gb Green
-
В наличииЦена 13 240 руб.3310 руб. в СплитПланшет Digma Pro Quantum 6/128Gb 11" (TA2D5P01) серый
-
В наличииЦена 14 480 руб.3620 руб. в СплитПланшет Digma Pro Infinity 8/256Gb 10.1" (TA3E0M01) серебристый
-
В наличииЦена 15 220 руб.3805 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad SE 11" 4/128Gb (53014GXS) серый
-
В наличииЦена 15 620 руб.3905 руб. в СплитПланшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACA...
-
В наличииЦена 16 200 руб.4050 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad SE 11'' 8/128Gb LTE (53014AYK) Gray
-
В наличииЦена 17 810 руб.4453 руб. в СплитПланшет Infinix XPAD 20 Pro X1201 8/128Gb Mist Blue
-
В наличииЦена 17 810 руб.4453 руб. в СплитПланшет Infinix XPAD 20 Pro X1201 8/128Gb Titanium Grey
-
В наличииЦена 18 610 руб.4653 руб. в СплитПланшет Infinix XPAD 30E X1102B 8/256Gb Deep Blue
-
В наличииЦена 19 040 руб.4760 руб. в СплитПланшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 8/128Gb LTE (SM-X135FZAECAU)...
-
В наличииЦена 19 060 руб.4765 руб. в СплитПланшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 4/64Gb LTE (SM-X135FZSECAU) ...
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, для школы и школьника, 128 Гб, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Отзывы о товаре Планшет Blackview TAB20 WIFI 4/64Gb Blue