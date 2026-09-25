Планшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB 10079907 TITANIUM GREY INFINIX
Оригинальный товар
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Характеристики
Линейка
Infinix XPAD 20 Pro X1201
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 190 руб.
В наличии
Код товара: 748155
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18 190 руб.
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Характеристики
Бренд
Линейка
Infinix XPAD 20 Pro X1201
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
планшет, зарядное устройство, кабель USB Type-C, инструкция, упаковка
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
278.6x173.6x6.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х19х6
Вес, кг.
1.35
Описание товара Планшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB 10079907 TITANIUM GREY INFINIX
Планшеты похожи на привычные любому человеку смартфоны. Тот же тип корпуса, тот же тип управления (сенсорный). Глобальное отличие планшетных компьютеров от смартфонов увеличенный экран. настоящее время распространены планшеты дисплеем, размер диагонали которых предоставляют пользователям максимально комфортные условия при просмотре фильмов видео, также играх
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Теги товара: для студента, На Android, для школы и школьника, 128 Гб, Игровые
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Бренд
Линейка
Infinix XPAD 20 Pro X1201
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
планшет, зарядное устройство, кабель USB Type-C, инструкция, упаковка
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Частота процессора, МГц
2.2
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
278.6x173.6x6.6
Страна производитель
Китай
Планшеты похожи на привычные любому человеку смартфоны. Тот же тип корпуса, тот же тип управления (сенсорный). Глобальное отличие планшетных компьютеров от смартфонов увеличенный экран. настоящее время распространены планшеты дисплеем, размер диагонали которых предоставляют пользователям максимально комфортные условия при просмотре фильмов видео, также играх
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, 64 Гб, озу 4 Гб, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Теги товара: для студента, На Android, для школы и школьника, 128 Гб, Игровые
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, 64 Гб, озу 4 Гб, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Теги товара: для студента, На Android, для школы и школьника, 128 Гб, Игровые
Планшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB 10079907 TITANIUM GREY INFINIX - стоимость товара 18190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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