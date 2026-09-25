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Планшет XPAD GT WIFI X1301 8/256GB 10074330 STELLAR GREY INFINIX купить с доставкой в Москве
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Планшет XPAD GT WIFI X1301 8/256GB 10074330 STELLAR GREY INFINIX

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Планшет XPAD GT WIFI X1301 8/256GB 10074330 STELLAR GREY INFINIX - фото 1
Планшет XPAD GT WIFI X1301 8/256GB 10074330 STELLAR GREY INFINIX - фото 2
Планшет XPAD GT WIFI X1301 8/256GB 10074330 STELLAR GREY INFINIX - фото 3
Планшет XPAD GT WIFI X1301 8/256GB 10074330 STELLAR GREY INFINIX - фото 4
Планшет XPAD GT WIFI X1301 8/256GB 10074330 STELLAR GREY INFINIX - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Infinix XPAD GT WIFI X1301
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2880x1840
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 888
Количество ядер процессора
8
  • Планшет XPAD GT WIFI X1301 8/256GB 10074330 STELLAR GREY INFINIX - фото 1
  • Планшет XPAD GT WIFI X1301 8/256GB 10074330 STELLAR GREY INFINIX - фото 2
  • Планшет XPAD GT WIFI X1301 8/256GB 10074330 STELLAR GREY INFINIX - фото 3
  • Планшет XPAD GT WIFI X1301 8/256GB 10074330 STELLAR GREY INFINIX - фото 4
  • Планшет XPAD GT WIFI X1301 8/256GB 10074330 STELLAR GREY INFINIX - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 940 руб. 
Начислим 528 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748153
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Планшет XPAD GT WIFI X1301 8/256GB 10074330 STELLAR GREY INFINIX
32 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Infinix
Линейка
Infinix XPAD GT WIFI X1301
Цвет
серый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
планшет, зарядное устройство, кабель USB Type-C, инструкция, упаковка
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2880x1840
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 888
Частота процессора, МГц
2.8
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
9
Тыловая камера, МП
13
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac/ax
Система навигации
GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
291.7x191.1x6.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х21х6
Вес, кг.
1.66

Описание товара Планшет XPAD GT WIFI X1301 8/256GB 10074330 STELLAR GREY INFINIX

Планшеты похожи на привычные любому человеку смартфоны. Тот же тип корпуса, тот же тип управления (сенсорный). Глобальное отличие планшетных компьютеров от смартфонов увеличенный экран. настоящее время распространены планшеты дисплеем, размер диагонали которых предоставляют пользователям максимально комфортные условия при просмотре фильмов видео, также играх

Отзывы о товаре Планшет XPAD GT WIFI X1301 8/256GB 10074330 STELLAR GREY INFINIX




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Infinix
Линейка
Infinix XPAD GT WIFI X1301
Цвет
серый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
планшет, зарядное устройство, кабель USB Type-C, инструкция, упаковка
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2880x1840
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 888
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.8
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
9
Тыловая камера, МП
13
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac/ax
Система навигации
GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
291.7x191.1x6.5
Страна производитель
Китай
Описание
Планшеты похожи на привычные любому человеку смартфоны. Тот же тип корпуса, тот же тип управления (сенсорный). Глобальное отличие планшетных компьютеров от смартфонов увеличенный экран. настоящее время распространены планшеты дисплеем, размер диагонали которых предоставляют пользователям максимально комфортные условия при просмотре фильмов видео, также играх
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет XPAD GT WIFI X1301 8/256GB 10074330 STELLAR GREY INFINIX - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 32940 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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