Планшет XPAD GT WIFI X1301 8/256GB 10074330 STELLAR GREY INFINIX
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Infinix XPAD GT WIFI X1301
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2880x1840
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 888
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 940 руб.
В наличии
Код товара: 748153
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32 940 руб.
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Характеристики
Бренд
Линейка
Infinix XPAD GT WIFI X1301
Цвет
серый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
планшет, зарядное устройство, кабель USB Type-C, инструкция, упаковка
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2880x1840
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 888
Частота процессора, МГц
2.8
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
9
Тыловая камера, МП
13
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac/ax
Система навигации
GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
291.7x191.1x6.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х21х6
Вес, кг.
1.66
Описание товара Планшет XPAD GT WIFI X1301 8/256GB 10074330 STELLAR GREY INFINIX
Планшеты похожи на привычные любому человеку смартфоны. Тот же тип корпуса, тот же тип управления (сенсорный). Глобальное отличие планшетных компьютеров от смартфонов увеличенный экран. настоящее время распространены планшеты дисплеем, размер диагонали которых предоставляют пользователям максимально комфортные условия при просмотре фильмов видео, также играх
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, для учебы, samsung 8", samsung 10"
Теги товара: большие, для студента, На Android, Игровые
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Бренд
Линейка
Infinix XPAD GT WIFI X1301
Цвет
серый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
планшет, зарядное устройство, кабель USB Type-C, инструкция, упаковка
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2880x1840
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 888
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.8
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
9
Тыловая камера, МП
13
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac/ax
Система навигации
GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
291.7x191.1x6.5
Страна производитель
Китай
Планшеты похожи на привычные любому человеку смартфоны. Тот же тип корпуса, тот же тип управления (сенсорный). Глобальное отличие планшетных компьютеров от смартфонов увеличенный экран. настоящее время распространены планшеты дисплеем, размер диагонали которых предоставляют пользователям максимально комфортные условия при просмотре фильмов видео, также играх
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, для учебы, samsung 8", samsung 10"
Теги товара: большие, для студента, На Android, Игровые
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, для учебы, samsung 8", samsung 10"
Теги товара: большие, для студента, На Android, Игровые
Планшет XPAD GT WIFI X1301 8/256GB 10074330 STELLAR GREY INFINIX - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 32940 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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