Мобильный телефон HONOR X8d 8/256GB 5109CCUB BLUE HONOR
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 220 руб.
В наличии
Код товара: 748152
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
24 220 руб.
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Характеристики
Бренд
HONOR
Размеры в упаковке, см
76х16х7
Вес, кг.
1
Описание товара Мобильный телефон HONOR X8d 8/256GB 5109CCUB BLUE HONOR
Мобильный телефон HONOR X8d 8/256GB 5109CCUB BLUE HONOR
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Бренд
HONOR
Мобильный телефон HONOR X8d 8/256GB 5109CCUB BLUE HONOR
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Мобильный телефон HONOR X8d 8/256GB 5109CCUB BLUE HONOR - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 24220 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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