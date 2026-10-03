Мобильный телефон MATE 80 PRO 16/512GB GOLD 51098SRB HUAWEI
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мобильный телефон MATE 80 PRO 16/512GB GOLD 51098SRB HUAWEI
**Смартфон Huawei MATE 80 PRO 16+512Gb, золотой (51098SRB)** Погрузитесь в мир передовых технологий с смартфоном Huawei MATE 80 PRO! Модель 2026 года сочетает в себе мощный функционал и элегантный дизайн. **Почему стоит выбрать Huawei MATE 80 PRO?** * **Невероятная производительность:** процессор HiSilicon Kirin 9030 Pro и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **Вместительное хранилище:** 512 ГБ встроенной памяти позволят сохранить все важные файлы, фотографии и видео. * **Потрясающий дисплей:** OLED-экран с диагональю 6,75 дюйма и разрешением 2832 x 1280 пикселей подарит яркие и насыщенные цвета. Частота обновления 120 Гц сделает изображение максимально плавным. * **Продвинутая камера:** 4 тыловые камеры помогут создавать профессиональные снимки и видео. * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 5750 мАч позволит пользоваться смартфоном в течение всего дня без подзарядки. Поддержка быстрой и беспроводной зарядки сделает процесс зарядки ещё удобнее. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев обеспечит надёжную защиту ваших данных, а поддержка NFC откроет возможности для быстрых и удобных платежей. * **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP69 гарантирует надёжную защиту устройства в различных условиях. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * современный интерфейс USB Type-C; * Wi-Fi 802.11be для быстрого подключения к сети; * Bluetooth 6.0 для связи с другими устройствами. Стильный золотистый корпус из стекла и моноблочная конструкция делают Huawei MATE 80 PRO не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Выберите Huawei MATE 80 PRO — выберите будущее уже сегодня!
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 512 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Золотой, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 68 370 руб.17093 руб. в СплитМобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 ORANGE SODA 5109...
-
В наличииЦена 68 370 руб.17093 руб. в СплитМобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 BLACK 51098YXG H...
-
В наличииЦена 73 620 руб.18405 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYE73HN/A) Black
-
В наличииЦена 73 620 руб.18405 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEC3HN/A) Ultramarine
-
В наличииЦена 73 620 руб.18405 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal
-
В наличииЦена 76 120 руб.19030 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BLBCCAU) Blue
-
В наличииЦена 76 400 руб.19100 руб. в СплитМобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 GOLD 51098YX...
-
В наличииЦена 76 400 руб.19100 руб. в СплитМобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 ORANGE OCEAN...
-
В наличииЦена 88 120 руб.22030 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy S26 12/512Gb (SM-S942BZWQCAU) White
-
В наличииЦена 88 120 руб.22030 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy S26 12/512Gb (SM-S942BZVQCAU) Violet
-
В наличииЦена 88 120 руб.22030 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White
-
В наличииЦена 88 120 руб.22030 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 512 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Золотой, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Отзывы о товаре Мобильный телефон MATE 80 PRO 16/512GB GOLD 51098SRB HUAWEI