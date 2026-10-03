Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/256GB MLN-LX9 BLACK 51098YXL HUAWEI
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/256GB MLN-LX9 BLACK 51098YXL HUAWEI
**Смартфон Huawei Pura 90s PRO 12/256GB MLN-LX9 BLACK (51098YXL)** Погрузитесь в мир передовых технологий с смартфоном Huawei Pura 90s PRO! Устройство 2026 года порадует вас высокой производительностью и впечатляющими возможностями. **Почему стоит выбрать Huawei Pura 90s PRO?** * **Яркий и чёткий дисплей:** OLED LTPO с разрешением 2760 x 1256 и диагональю 6,6 дюйма подарит вам насыщенные цвета и детализированное изображение. * **Плавная работа:** частота обновления экрана 120 Гц обеспечивает плавность динамичных сцен и игр. * **Мощный процессор:** HiSilicon Kirin 9030S гарантирует быструю и стабильную работу даже при многозадачности. * **Достаточно места для всех ваших данных:** 256 ГБ встроенной и 12 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. * **Четырёхкамерная система:** делайте потрясающие снимки с помощью четырёх тыловых камер. * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 6000 мАч позволит пользоваться смартфоном в течение длительного времени без подзарядки. * **Современные технологии связи:** Bluetooth 6.0, WiFi 802.11be, поддержка двух SIM-карт, NFC — всё, что нужно для комфортного общения и работы. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев для защиты ваших данных и быстрой разблокировки устройства. * **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP69 гарантирует надёжную защиту в различных условиях. **Дополнительные преимущества:** * поддержка быстрой и беспроводной зарядки; * проводной интерфейс USB Type-C; * стильный монолитный корпус из стекла в чёрном цвете. Выберите Huawei Pura 90s PRO — смартфон, который сочетает в себе передовые технологии, стильный дизайн и высокую производительность!
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 68 370 руб.17093 руб. в СплитМобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 ORANGE SODA 5109...
-
В наличииЦена 68 370 руб.17093 руб. в СплитМобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 BLACK 51098YXG H...
-
В наличииЦена 73 620 руб.18405 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYE73HN/A) Black
-
В наличииЦена 73 620 руб.18405 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEC3HN/A) Ultramarine
-
В наличииЦена 73 620 руб.18405 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYED3HN/A) Teal
-
В наличииЦена 76 120 руб.19030 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy S26 12/256Gb (SM-S942BLBCCAU) Blue
-
В наличииЦена 76 400 руб.19100 руб. в СплитМобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 GOLD 51098YX...
-
В наличииЦена 76 400 руб.19100 руб. в СплитМобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 ORANGE OCEAN...
-
В наличииЦена 88 120 руб.22030 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy S26 12/512Gb (SM-S942BZWQCAU) White
-
В наличииЦена 88 120 руб.22030 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy S26 12/512Gb (SM-S942BZVQCAU) Violet
-
В наличииЦена 88 120 руб.22030 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZWBCAU) White
-
В наличииЦена 88 120 руб.22030 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BLBBCAU) Blue
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Отзывы о товаре Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/256GB MLN-LX9 BLACK 51098YXL HUAWEI