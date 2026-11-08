Смартфон Huawei Pura 90s Pro 12/512Gb (51098YXG) Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Pura 90s Pro 12/512Gb (51098YXG) Black
**Смартфон Huawei Pura 90s PRO 12+512GB, чёрный (51098YXG)** Погрузитесь в мир передовых технологий с смартфоном Huawei Pura 90s PRO! Модель 2026 года сочетает в себе мощный функционал и элегантный дизайн. **Почему стоит выбрать Huawei Pura 90s PRO?** * **Мощный процессор:** HiSilicon Kirin 9030S обеспечит быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **Вместительная память:** 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти — достаточно места для всех ваших файлов, приложений и мультимедиа. * **Яркий и чёткий дисплей:** OLED LTPO-экран с разрешением 2760 x 1256 и диагональю 6,6 дюйма подарит вам незабываемые впечатления от просмотра контента. * **Плавность изображения:** частота обновления экрана 120 Гц делает динамичные сцены максимально плавными. * **Многофункциональность:** поддержка двух SIM-карт, NFC, Bluetooth 6.0 и Wi-Fi 802.11be для комфортного использования всех современных сервисов. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев для надёжной защиты ваших данных. * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 6000 мАч позволит вам наслаждаться устройством без частых подзарядок. * **Универсальность зарядки:** поддержка быстрой и беспроводной зарядки — заряжайте устройство так, как вам удобно. * **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP69 гарантирует надёжную защиту в различных условиях. **Дополнительные преимущества:** * проводной интерфейс USB Type-C; * стильный монолитный корпус из стекла в классическом чёрном цвете; * четыре тыловые камеры для качественных снимков и видео. Huawei Pura 90s PRO — выбор тех, кто ценит высокую производительность, стильный дизайн и передовые технологии.
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