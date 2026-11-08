Смартфон Huawei Pura 90s Pro 12/512Gb (51098YXH) White
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Pura 90s Pro 12/512Gb (51098YXH) White
Смартфон HUAWEI Pura 90s Pro имеет 6.6-дюймовый LTPO-дисплей, который автоматически меняет частоту обновления в зависимости от динамики сюжета. AMOLED-матрица позволяет экрану отображать яркие оттенки и экономит заряд аккумулятора. Разрешение картинки составляет 2760x1256 пикселей. Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ, поэтому смартфон быстро запускает приложения и плавно переключается между десятком открытых окон. На хранение пользовательских файлов отведено 512 ГБ встроенной памяти. Тыловая камера HUAWEI Pura 90s Pro с 4 модулями может автоматически создавать фото при обнаружении улыбки. Режим «Рисование светом» позволят сделать кадр в кромешной темноте с использованием встроенного фонарика. Технология с ИИ-алгоритмами определяет внешние условия и автоматически выбирает настройки. Стереодинамики с поддержкой HUAWEI Histen воспроизводят чистый многомерный звук. Аккумулятор емкостью 6000 мАч имеет режим реверсивной подзарядки, который превращает смартфон в Powerbank.
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