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Смартфон Huawei Pura 90s Pro 12/512Gb (51098YXH) White купить с доставкой в Москве
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Смартфон Huawei Pura 90s Pro 12/512Gb (51098YXH) White

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Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 WHITE 51098YXH HUAWEI - фото 1
Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 WHITE 51098YXH HUAWEI - фото 2
Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 WHITE 51098YXH HUAWEI - фото 3
Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 WHITE 51098YXH HUAWEI - фото 4
Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 WHITE 51098YXH HUAWEI - фото 5
Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 WHITE 51098YXH HUAWEI - фото 6
Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 WHITE 51098YXH HUAWEI - фото 7
Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 WHITE 51098YXH HUAWEI - фото 8
Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 WHITE 51098YXH HUAWEI - фото 9
Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 WHITE 51098YXH HUAWEI - фото 10
Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 WHITE 51098YXH HUAWEI - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Pura 90s Pro
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
6.6
Разрешение экрана
2760x1256
Процессор
HiSilicon Kirin 9030S
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 WHITE 51098YXH HUAWEI - фото 1
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 WHITE 51098YXH HUAWEI - фото 2
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 WHITE 51098YXH HUAWEI - фото 3
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 WHITE 51098YXH HUAWEI - фото 4
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 WHITE 51098YXH HUAWEI - фото 5
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 WHITE 51098YXH HUAWEI - фото 6
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 WHITE 51098YXH HUAWEI - фото 7
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 WHITE 51098YXH HUAWEI - фото 8
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 WHITE 51098YXH HUAWEI - фото 9
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 WHITE 51098YXH HUAWEI - фото 10
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 WHITE 51098YXH HUAWEI - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 900 руб. 
Начислим 1023 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748145
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смартфон Huawei Pura 90s Pro 12/512Gb (51098YXH) White
63 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Комплектация
чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Huawei Pura 90s Pro
Цвет
белый
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.6
Разрешение экрана
2760x1256
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 9030S
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+50+12.5+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х7
Вес, г.
500

Описание товара Смартфон Huawei Pura 90s Pro 12/512Gb (51098YXH) White

Смартфон HUAWEI Pura 90s Pro имеет 6.6-дюймовый LTPO-дисплей, который автоматически меняет частоту обновления в зависимости от динамики сюжета. AMOLED-матрица позволяет экрану отображать яркие оттенки и экономит заряд аккумулятора. Разрешение картинки составляет 2760x1256 пикселей. Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ, поэтому смартфон быстро запускает приложения и плавно переключается между десятком открытых окон. На хранение пользовательских файлов отведено 512 ГБ встроенной памяти. Тыловая камера HUAWEI Pura 90s Pro с 4 модулями может автоматически создавать фото при обнаружении улыбки. Режим «Рисование светом» позволят сделать кадр в кромешной темноте с использованием встроенного фонарика. Технология с ИИ-алгоритмами определяет внешние условия и автоматически выбирает настройки. Стереодинамики с поддержкой HUAWEI Histen воспроизводят чистый многомерный звук. Аккумулятор емкостью 6000 мАч имеет режим реверсивной подзарядки, который превращает смартфон в Powerbank.

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Pura 90s Pro 12/512Gb (51098YXH) White




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Huawei
Комплектация
чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Huawei Pura 90s Pro
Цвет
белый
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.6
Разрешение экрана
2760x1256
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
HiSilicon Kirin 9030S
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+50+12.5+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон HUAWEI Pura 90s Pro имеет 6.6-дюймовый LTPO-дисплей, который автоматически меняет частоту обновления в зависимости от динамики сюжета. AMOLED-матрица позволяет экрану отображать яркие оттенки и экономит заряд аккумулятора. Разрешение картинки составляет 2760x1256 пикселей. Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ, поэтому смартфон быстро запускает приложения и плавно переключается между десятком открытых окон. На хранение пользовательских файлов отведено 512 ГБ встроенной памяти. Тыловая камера HUAWEI Pura 90s Pro с 4 модулями может автоматически создавать фото при обнаружении улыбки. Режим «Рисование светом» позволят сделать кадр в кромешной темноте с использованием встроенного фонарика. Технология с ИИ-алгоритмами определяет внешние условия и автоматически выбирает настройки. Стереодинамики с поддержкой HUAWEI Histen воспроизводят чистый многомерный звук. Аккумулятор емкостью 6000 мАч имеет режим реверсивной подзарядки, который превращает смартфон в Powerbank.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Huawei Pura 90s Pro 12/512Gb (51098YXH) White - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 63900 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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