Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max 12/256Gb (51098YXE) Purple
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max 12/256Gb (51098YXE) Purple
**Смартфон Huawei Pura 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 PURPLE (51098YXE)** — это мощный и стильный гаджет, который станет вашим надёжным помощником. **Почему стоит выбрать Huawei Pura 90s PRO MAX?** * **Мощный процессор HiSilicon Kirin 9030S** обеспечивает быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **Большой и яркий OLED-дисплей с разрешением 2880 x 1308 и диагональю 6,9 дюйма** порадует вас чёткой картинкой и насыщенными цветами. * **Частота обновления экрана 120 Гц** делает изображение ещё более плавным и приятным для глаз. * **4 тыловые камеры** помогут вам создавать потрясающие фотографии и видео. * **Большой объём памяти:** 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной — достаточно для хранения всех ваших файлов, приложений и медиа. * **Ёмкий аккумулятор на 6000 мАч** гарантирует длительное время работы без подзарядки. * **Поддержка быстрой и беспроводной зарядки** — заряжайте смартфон так, как вам удобно. **Дополнительные преимущества:** * возможность использования **двух SIM-карт**; * поддержка **NFC** и **Bluetooth 6.0** для удобного обмена данными; * высокий класс **пылевлагозащиты IP69** — смартфон надёжно защищён от воды и пыли; * **сканер отпечатков пальцев** для надёжной защиты ваших данных; * современный **проводной интерфейс USB Type-C**. Стильный **фиолетовый корпус** из стекла и **моноблочная конструкция** делают этот смартфон не только мощным, но и привлекательным. Выберите Huawei Pura 90s PRO MAX — выберите качество и стиль!
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, 64 GB
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