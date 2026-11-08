Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max 12/256Gb (51098YXF) Orange Ocean
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max 12/256Gb (51098YXF) Orange Ocean
**Смартфон Huawei Pura 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 ORANGE OCEAN — стиль и мощь в каждой детали!** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei Pura 90s PRO MAX! Устройство 2026 года порадует вас своими впечатляющими характеристиками и стильным дизайном. **Почему стоит выбрать Huawei Pura 90s PRO MAX?** * **Потрясающий дисплей:** OLED LTPO с разрешением 2880 x 1308 и диагональю 6,9 дюйма подарит вам невероятно чёткое и яркое изображение. Частота обновления 120 Гц обеспечит плавность картинки. * **Высокая производительность:** мощный процессор HiSilicon Kirin 9030S и 12 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью без задержек. * **Достаточно места для ваших данных:** 256 ГБ встроенной памяти позволят хранить все важные файлы, фото и видео. * **Чёткие и яркие снимки:** 4 тыловые камеры помогут вам запечатлеть самые яркие моменты жизни. * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 6000 мАч обеспечит продолжительное использование без подзарядки. Поддержка быстрой и беспроводной зарядки сделает процесс зарядки ещё удобнее. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев гарантирует защиту ваших данных, а поддержка NFC открывает возможности для бесконтактных платежей. * **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP69 позволяет не бояться неблагоприятных условий. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * современный интерфейс USB Type-C; * Wi-Fi 802.11be и Bluetooth 6.0 для стабильного подключения к сети и другим устройствам; * операционная система Android 16. Стильный оранжевый корпус из стекла подчеркнёт вашу индивидуальность. Выберите Huawei Pura 90s PRO MAX — выберите качество и надёжность!
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