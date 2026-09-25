Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 ORANGE OCEAN 51098YXF HUAWEI
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 400 руб.
В наличии
Код товара: 748140
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
76 400 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Huawei
Размеры в упаковке, см
17х10х8
Вес, г.
500
Описание товара Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 ORANGE OCEAN 51098YXF HUAWEI
Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 ORANGE OCEAN 51098YXF HUAWEI
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Huawei
Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 ORANGE OCEAN 51098YXF HUAWEI
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Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 ORANGE OCEAN 51098YXF HUAWEI - по цене 76400 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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