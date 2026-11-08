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Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max 12/512GB (51098YWX) Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max 12/512GB (51098YWX) Black

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Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/512GB SCA-LX9 BLACK 51098YWX HUAWEI - фото 1
Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/512GB SCA-LX9 BLACK 51098YWX HUAWEI - фото 2
Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/512GB SCA-LX9 BLACK 51098YWX HUAWEI - фото 3
Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/512GB SCA-LX9 BLACK 51098YWX HUAWEI - фото 4
Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/512GB SCA-LX9 BLACK 51098YWX HUAWEI - фото 5
Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/512GB SCA-LX9 BLACK 51098YWX HUAWEI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Pura 90s Pro Max
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2880x1440
Процессор
HiSilicon Kirin 9030S
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/512GB SCA-LX9 BLACK 51098YWX HUAWEI - фото 1
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/512GB SCA-LX9 BLACK 51098YWX HUAWEI - фото 2
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/512GB SCA-LX9 BLACK 51098YWX HUAWEI - фото 3
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/512GB SCA-LX9 BLACK 51098YWX HUAWEI - фото 4
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/512GB SCA-LX9 BLACK 51098YWX HUAWEI - фото 5
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/512GB SCA-LX9 BLACK 51098YWX HUAWEI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 610 руб. 
Начислим 1322 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748139
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max 12/512GB (51098YWX) Black
82 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Комплектация
USB-кабель, скрепка для извлечения SIM-карты, чехол, адаптер питания, документация
Линейка
Huawei Pura 90s Pro Max
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий, стекло
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2880x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 9030S
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
есть
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х7
Вес, г.
500

Описание товара Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max 12/512GB (51098YWX) Black

**Смартфон Huawei Pura 90s PRO MAX 12+512GB, чёрный (51098YWX)** Погрузитесь в мир передовых технологий с смартфоном Huawei Pura 90s PRO MAX! Этот устройство — идеальное сочетание мощности, стиля и функциональности. **Почему стоит выбрать Huawei Pura 90s PRO MAX?** * **Мощный процессор HiSilicon Kirin 9030S** — гарантирует быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **Объём оперативной памяти 12 ГБ и встроенной памяти 512 ГБ** — достаточно места для всех ваших приложений, фото и видео. * **Яркий и чёткий OLED LTPO дисплей** с разрешением 2880 x 1308 и диагональю 6,9 дюйма — наслаждайтесь реалистичными цветами и детализированным изображением. * **Частота обновления 120 Гц** — движения на экране будут плавными и естественными. * **Четыре тыловые камеры** — делайте потрясающие снимки в любых условиях. * **Ёмкий аккумулятор на 6000 мАч** — долго работайте без подзарядки. * **Поддержка быстрой и беспроводной зарядки** — удобство в каждом аспекте. **Дополнительные преимущества:** * Класс пылевлагозащиты IP69 — надёжная защита от воды и пыли. * Две SIM-карты, NFC, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 802.11be — всегда на связи и с быстрым интернетом. * Сканер отпечатков пальцев — безопасность ваших данных. * Проводной интерфейс USB Type-C — современный и удобный. Элегантный чёрный корпус из стекла и моноблочная конструкция делают Huawei Pura 90s PRO MAX не только мощным, но и стильным устройством. Выберите будущее уже сегодня — выберите Huawei Pura 90s PRO MAX!

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max 12/512GB (51098YWX) Black




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Комплектация
USB-кабель, скрепка для извлечения SIM-карты, чехол, адаптер питания, документация
Линейка
Huawei Pura 90s Pro Max
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий, стекло
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2880x1440
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
HiSilicon Kirin 9030S
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
есть
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Huawei Pura 90s PRO MAX 12+512GB, чёрный (51098YWX)** Погрузитесь в мир передовых технологий с смартфоном Huawei Pura 90s PRO MAX! Этот устройство — идеальное сочетание мощности, стиля и функциональности. **Почему стоит выбрать Huawei Pura 90s PRO MAX?** * **Мощный процессор HiSilicon Kirin 9030S** — гарантирует быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **Объём оперативной памяти 12 ГБ и встроенной памяти 512 ГБ** — достаточно места для всех ваших приложений, фото и видео. * **Яркий и чёткий OLED LTPO дисплей** с разрешением 2880 x 1308 и диагональю 6,9 дюйма — наслаждайтесь реалистичными цветами и детализированным изображением. * **Частота обновления 120 Гц** — движения на экране будут плавными и естественными. * **Четыре тыловые камеры** — делайте потрясающие снимки в любых условиях. * **Ёмкий аккумулятор на 6000 мАч** — долго работайте без подзарядки. * **Поддержка быстрой и беспроводной зарядки** — удобство в каждом аспекте. **Дополнительные преимущества:** * Класс пылевлагозащиты IP69 — надёжная защита от воды и пыли. * Две SIM-карты, NFC, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 802.11be — всегда на связи и с быстрым интернетом. * Сканер отпечатков пальцев — безопасность ваших данных. * Проводной интерфейс USB Type-C — современный и удобный. Элегантный чёрный корпус из стекла и моноблочная конструкция делают Huawei Pura 90s PRO MAX не только мощным, но и стильным устройством. Выберите будущее уже сегодня — выберите Huawei Pura 90s PRO MAX!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max 12/512GB (51098YWX) Black - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 82610 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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