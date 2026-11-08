Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max 12/512GB (51098YWX) Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max 12/512GB (51098YWX) Black
**Смартфон Huawei Pura 90s PRO MAX 12+512GB, чёрный (51098YWX)** Погрузитесь в мир передовых технологий с смартфоном Huawei Pura 90s PRO MAX! Этот устройство — идеальное сочетание мощности, стиля и функциональности. **Почему стоит выбрать Huawei Pura 90s PRO MAX?** * **Мощный процессор HiSilicon Kirin 9030S** — гарантирует быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **Объём оперативной памяти 12 ГБ и встроенной памяти 512 ГБ** — достаточно места для всех ваших приложений, фото и видео. * **Яркий и чёткий OLED LTPO дисплей** с разрешением 2880 x 1308 и диагональю 6,9 дюйма — наслаждайтесь реалистичными цветами и детализированным изображением. * **Частота обновления 120 Гц** — движения на экране будут плавными и естественными. * **Четыре тыловые камеры** — делайте потрясающие снимки в любых условиях. * **Ёмкий аккумулятор на 6000 мАч** — долго работайте без подзарядки. * **Поддержка быстрой и беспроводной зарядки** — удобство в каждом аспекте. **Дополнительные преимущества:** * Класс пылевлагозащиты IP69 — надёжная защита от воды и пыли. * Две SIM-карты, NFC, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 802.11be — всегда на связи и с быстрым интернетом. * Сканер отпечатков пальцев — безопасность ваших данных. * Проводной интерфейс USB Type-C — современный и удобный. Элегантный чёрный корпус из стекла и моноблочная конструкция делают Huawei Pura 90s PRO MAX не только мощным, но и стильным устройством. Выберите будущее уже сегодня — выберите Huawei Pura 90s PRO MAX!
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