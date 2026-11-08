Смартфон Huawei Mate 80 Pro 16/512Gb (51098SRF) Green
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Mate 80 Pro 16/512Gb (51098SRF) Green
**Смартфон Huawei MATE 80 PRO 16+512Gb, зелёный (51098SRF)** Погрузитесь в мир передовых технологий с смартфоном Huawei MATE 80 PRO! Модель 2026 года сочетает в себе мощный функционал и стильный дизайн. **Почему стоит выбрать Huawei MATE 80 PRO?** * **Невероятная скорость и плавность:** частота обновления экрана 120 Гц обеспечивает плавное отображение динамичного контента. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-дисплей с разрешением 2832 x 1280 и диагональю 6,75 дюйма подарит вам яркие и насыщенные цвета. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 512 ГБ встроенной памяти и 16 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео без опасения заполнить память устройства. * **Мощный процессор:** HiSilicon Kirin 9030 Pro гарантирует высокую производительность и быстродействие. * **Отличная защита:** класс пылевлагозащиты IP69 делает смартфон устойчивым к пыли и воде. * **Удобство использования:** сканер отпечатков пальцев, поддержка NFC и двух SIM-карт для вашей безопасности и комфорта. **Дополнительные преимущества:** * поддержка беспроводной и быстрой зарядки; * ёмкий аккумулятор на 5750 мАч; * четыре тыловые камеры для качественных снимков; * современный интерфейс USB Type-C; * поддержка последнего стандарта Wi-Fi (802.11be) и Bluetooth 6.0. Стильный зелёный корпус из стекла и моноблочная конструкция делают Huawei MATE 80 PRO не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Выберите смартфон, который подчеркнёт ваш статус и удовлетворит самые высокие требования!
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