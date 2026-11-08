Смартфон Honor 600 Pro 12/512Gb (5109CHGL) Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Honor 600 Pro 12/512Gb (5109CHGL) Black
Смартфон HONOR 600 Pro имеет экран диагональю 6.57 дюйма. Это делает устройство удобным и для повседневного использования, и для мультимедийных задач: AMOLED-экран с частотой 120 Гц передает насыщенные оттенки и плавные переходы. Процессор Snapdragon 8 Elite раскрывает потенциал требовательных приложений и мобильных игр, а 12 ГБ оперативной памяти обеспечивают стабильную работу в многозадачном режиме. Встроенная память на 512 ГБ избавляет от необходимости постоянно контролировать свободное место – в хранилище поместятся обширная медиатека, коллекция игр и рабочие файлы. Система камер HONOR 600 Pro построена вокруг основного модуля на 200 Мп с оптической стабилизацией – он уверенно справляется со съемкой в сложных условиях освещения, сохраняя детализацию и естественные цвета. Дополнительные модули расширяют творческие возможности: телеобъектив с зумом помогает снимать удаленные объекты, а ультраширокий – захватывать масштабные сцены. Фронтальная камера на 50 Мп подойдет для селфи и качественных видеозвонков.
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