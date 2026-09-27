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Мобильный телефон HONOR 600 Pro 12/512GB 5109CHGL_L Black HONOR купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон HONOR 600 Pro 12/512GB 5109CHGL_L Black HONOR

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Мобильный телефон HONOR 600 Pro 12/512GB 5109CHGL_L Black HONOR - фото 1
Мобильный телефон HONOR 600 Pro 12/512GB 5109CHGL_L Black HONOR - фото 2
Мобильный телефон HONOR 600 Pro 12/512GB 5109CHGL_L Black HONOR - фото 3
Мобильный телефон HONOR 600 Pro 12/512GB 5109CHGL_L Black HONOR - фото 4
Мобильный телефон HONOR 600 Pro 12/512GB 5109CHGL_L Black HONOR - фото 5
Мобильный телефон HONOR 600 Pro 12/512GB 5109CHGL_L Black HONOR - фото 6
Мобильный телефон HONOR 600 Pro 12/512GB 5109CHGL_L Black HONOR - фото 7
Мобильный телефон HONOR 600 Pro 12/512GB 5109CHGL_L Black HONOR - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor 600 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.57
Разрешение экрана
2728x1264
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Мобильный телефон HONOR 600 Pro 12/512GB 5109CHGL_L Black HONOR - фото 1
  • Мобильный телефон HONOR 600 Pro 12/512GB 5109CHGL_L Black HONOR - фото 2
  • Мобильный телефон HONOR 600 Pro 12/512GB 5109CHGL_L Black HONOR - фото 3
  • Мобильный телефон HONOR 600 Pro 12/512GB 5109CHGL_L Black HONOR - фото 4
  • Мобильный телефон HONOR 600 Pro 12/512GB 5109CHGL_L Black HONOR - фото 5
  • Мобильный телефон HONOR 600 Pro 12/512GB 5109CHGL_L Black HONOR - фото 6
  • Мобильный телефон HONOR 600 Pro 12/512GB 5109CHGL_L Black HONOR - фото 7
  • Мобильный телефон HONOR 600 Pro 12/512GB 5109CHGL_L Black HONOR - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748133
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Характеристики

Бренд
HONOR
Комплектация
адаптер питания, чехол, USB-кабель, защитная пленка (нанесена), скрепка для извлечения SIM-карты
Линейка
Honor 600 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.57
Разрешение экрана
2728x1264
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Частота процессора, МГц
4320
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200 + 50 + 12 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Стилус в комплекте
нет
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
540

Описание товара Мобильный телефон HONOR 600 Pro 12/512GB 5109CHGL_L Black HONOR

Смартфон HONOR 600 Pro имеет экран диагональю 6.57 дюйма. Это делает устройство удобным и для повседневного использования, и для мультимедийных задач: AMOLED-экран с частотой 120 Гц передает насыщенные оттенки и плавные переходы. Процессор Snapdragon 8 Elite раскрывает потенциал требовательных приложений и мобильных игр, а 12 ГБ оперативной памяти обеспечивают стабильную работу в многозадачном режиме. Встроенная память на 512 ГБ избавляет от необходимости постоянно контролировать свободное место – в хранилище поместятся обширная медиатека, коллекция игр и рабочие файлы. Система камер HONOR 600 Pro построена вокруг основного модуля на 200 Мп с оптической стабилизацией – он уверенно справляется со съемкой в сложных условиях освещения, сохраняя детализацию и естественные цвета. Дополнительные модули расширяют творческие возможности: телеобъектив с зумом помогает снимать удаленные объекты, а ультраширокий – захватывать масштабные сцены. Фронтальная камера на 50 Мп подойдет для селфи и качественных видеозвонков.

Отзывы о товаре Мобильный телефон HONOR 600 Pro 12/512GB 5109CHGL_L Black HONOR




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Характеристики
Бренд
HONOR
Комплектация
адаптер питания, чехол, USB-кабель, защитная пленка (нанесена), скрепка для извлечения SIM-карты
Линейка
Honor 600 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.57
Разрешение экрана
2728x1264
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Частота процессора, МГц
4320
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200 + 50 + 12 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Стилус в комплекте
нет
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон HONOR 600 Pro имеет экран диагональю 6.57 дюйма. Это делает устройство удобным и для повседневного использования, и для мультимедийных задач: AMOLED-экран с частотой 120 Гц передает насыщенные оттенки и плавные переходы. Процессор Snapdragon 8 Elite раскрывает потенциал требовательных приложений и мобильных игр, а 12 ГБ оперативной памяти обеспечивают стабильную работу в многозадачном режиме. Встроенная память на 512 ГБ избавляет от необходимости постоянно контролировать свободное место – в хранилище поместятся обширная медиатека, коллекция игр и рабочие файлы. Система камер HONOR 600 Pro построена вокруг основного модуля на 200 Мп с оптической стабилизацией – он уверенно справляется со съемкой в сложных условиях освещения, сохраняя детализацию и естественные цвета. Дополнительные модули расширяют творческие возможности: телеобъектив с зумом помогает снимать удаленные объекты, а ультраширокий – захватывать масштабные сцены. Фронтальная камера на 50 Мп подойдет для селфи и качественных видеозвонков.
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