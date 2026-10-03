Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR
**Смартфон HONOR 600 12+256Gb, чёрный (5109CHAV)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном HONOR 600! Устройство порадует вас высоким качеством изображения, быстрой работой и широкими возможностями. **Почему стоит выбрать HONOR 600?** * **Яркий и чёткий дисплей:** AMOLED-экран с разрешением 2728 x 1264 и диагональю 6,57 дюйма обеспечивает потрясающую детализацию и насыщенные цвета. * **Плавная работа:** частота обновления экрана 120 Гц делает изображение максимально плавным, что особенно заметно в играх и при просмотре видео. * **Быстрая и эффективная работа:** мощный процессор Snapdragon 7 Gen 4 и 12 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью без задержек. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. * **Долгий срок работы без подзарядки:** ёмкий аккумулятор на 7000 мАч обеспечит продолжительное использование устройства. * **Современные технологии связи:** поддержка Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.4 и NFC для комфортного обмена данными и бесконтактных платежей. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев для надёжной защиты ваших данных и быстрой разблокировки устройства. * **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP69K позволяет не бояться неблагоприятных условий. **Дополнительные преимущества:** * возможность использования двух SIM-карт; * проводной интерфейс USB Type-C; * стильный моноблочный корпус из стекла в чёрном цвете. HONOR 600 — это современный смартфон, который сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и широкие возможности. Откройте для себя новые горизонты с HONOR!
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