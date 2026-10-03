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Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR

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Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR - фото 1
Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR - фото 2
Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR - фото 3
Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR - фото 4
Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR - фото 5
Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR - фото 6
Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR - фото 7
Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR - фото 8
Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR - фото 9
Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR - фото 10
Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR - фото 11
Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor 600
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.57
Разрешение экрана
2728x1264
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR - фото 1
  • Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR - фото 2
  • Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR - фото 3
  • Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR - фото 4
  • Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR - фото 5
  • Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR - фото 6
  • Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR - фото 7
  • Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR - фото 8
  • Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR - фото 9
  • Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR - фото 10
  • Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR - фото 11
  • Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748130
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Характеристики

Бренд
HONOR
Комплектация
Смартфон, документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Honor 600
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.57
Разрешение экрана
2728x1264
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+12
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
854
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х5
Вес, г.
380

Описание товара Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR

**Смартфон HONOR 600 12+256Gb, чёрный (5109CHAV)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном HONOR 600! Устройство порадует вас высоким качеством изображения, быстрой работой и широкими возможностями. **Почему стоит выбрать HONOR 600?** * **Яркий и чёткий дисплей:** AMOLED-экран с разрешением 2728 x 1264 и диагональю 6,57 дюйма обеспечивает потрясающую детализацию и насыщенные цвета. * **Плавная работа:** частота обновления экрана 120 Гц делает изображение максимально плавным, что особенно заметно в играх и при просмотре видео. * **Быстрая и эффективная работа:** мощный процессор Snapdragon 7 Gen 4 и 12 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью без задержек. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. * **Долгий срок работы без подзарядки:** ёмкий аккумулятор на 7000 мАч обеспечит продолжительное использование устройства. * **Современные технологии связи:** поддержка Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.4 и NFC для комфортного обмена данными и бесконтактных платежей. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев для надёжной защиты ваших данных и быстрой разблокировки устройства. * **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP69K позволяет не бояться неблагоприятных условий. **Дополнительные преимущества:** * возможность использования двух SIM-карт; * проводной интерфейс USB Type-C; * стильный моноблочный корпус из стекла в чёрном цвете. HONOR 600 — это современный смартфон, который сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и широкие возможности. Откройте для себя новые горизонты с HONOR!

Отзывы о товаре Мобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR




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Характеристики
Бренд
HONOR
Комплектация
Смартфон, документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Honor 600
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.57
Разрешение экрана
2728x1264
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+12
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
854
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон HONOR 600 12+256Gb, чёрный (5109CHAV)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном HONOR 600! Устройство порадует вас высоким качеством изображения, быстрой работой и широкими возможностями. **Почему стоит выбрать HONOR 600?** * **Яркий и чёткий дисплей:** AMOLED-экран с разрешением 2728 x 1264 и диагональю 6,57 дюйма обеспечивает потрясающую детализацию и насыщенные цвета. * **Плавная работа:** частота обновления экрана 120 Гц делает изображение максимально плавным, что особенно заметно в играх и при просмотре видео. * **Быстрая и эффективная работа:** мощный процессор Snapdragon 7 Gen 4 и 12 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью без задержек. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. * **Долгий срок работы без подзарядки:** ёмкий аккумулятор на 7000 мАч обеспечит продолжительное использование устройства. * **Современные технологии связи:** поддержка Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.4 и NFC для комфортного обмена данными и бесконтактных платежей. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев для надёжной защиты ваших данных и быстрой разблокировки устройства. * **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP69K позволяет не бояться неблагоприятных условий. **Дополнительные преимущества:** * возможность использования двух SIM-карт; * проводной интерфейс USB Type-C; * стильный моноблочный корпус из стекла в чёрном цвете. HONOR 600 — это современный смартфон, который сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и широкие возможности. Откройте для себя новые горизонты с HONOR!
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