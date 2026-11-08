Смартфон Honor 600 12/256Gb (5109CHAX) Orange
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Характеристики
Описание товара Смартфон Honor 600 12/256Gb (5109CHAX) Orange
Смартфон HONOR 600 выполнен в минималистичном стиле с акцентом на эргономику. Корпус обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий (стандарты IP68/IP69/IP69K), что обеспечивает устойчивость к влаге, пыли и перепадам давления. Смартфон оснащен 6.57-дюймовой AMOLED-панелью. Экран характеризуется высокой четкостью и рекордным для своего класса уровнем пиковой яркости в 8000 нит, что гарантирует читаемость информации при любом освещении. Реализованы технологии защиты зрения для снижения нагрузки при длительном использовании. В основе устройства лежит платформа Snapdragon 7 Gen 4, обеспечивающая стабильную работу системы и ресурсоемких приложений. Программная оболочка MagicOS 10 (на базе Android 16) интегрирует инструменты искусственного интеллекта для оптимизации повседневных задач. Основной модуль камеры с разрешением 200 Мп позволяет получать детализированные снимки в различных сценариях съемки. Система дополнена ультраширокоугольным объективом и программными алгоритмами обработки изображений для улучшения качества ночных и портретных фото. Модель оснащена аккумулятором емкостью 7000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Поддерживается технология быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт.
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