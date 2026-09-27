Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYN Gold HONOR
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYN Gold HONOR
**Смартфон HONOR 600 8+256Gb, золотистый (5109CGYN)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном HONOR 600! Устройство сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и передовые технологии. **Почему стоит выбрать HONOR 600?** * **Потрясающий дисплей:** AMOLED-экран с разрешением 2728 x 1264 и диагональю 6,57 дюйма подарит вам невероятно чёткое и яркое изображение. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность динамичных сцен. * **Высокая производительность:** мощный процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 и 8 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью и требовательными приложениями без задержек. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 7000 мАч обеспечит продолжительное использование без необходимости частой подзарядки. Поддержка быстрой зарядки сделает процесс зарядки ещё удобнее. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев поможет защитить ваши данные, а поддержка NFC откроет возможности для бесконтактных платежей. * **Подключение без ограничений:** две SIM-карты, современный стандарт Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.4 для стабильного соединения с другими устройствами. * **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP69K гарантирует надёжную защиту в различных условиях. Стильный золотистый корпус из стекла и моноблочная конструкция делают HONOR 600 не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Операционная система Android 16 открывает доступ к последним обновлениям и функциям. Выберите HONOR 600 — выберите качество и стиль!
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