Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYP) Orange
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Характеристики
Описание товара Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYP) Orange
**Смартфон HONOR 600 8+256Gb (оранжевый)** — стильный и мощный гаджет для тех, кто ценит высокую производительность и современный дизайн. **Почему стоит выбрать HONOR 600?** * **Яркий и чёткий дисплей:** AMOLED-экран с разрешением 2728 x 1264 и диагональю 6,57 дюйма подарит вам незабываемые впечатления от просмотра контента. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность изображения. * **Высокая производительность:** процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 и 8 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью и требовательными приложениями без задержек. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 256 ГБ позволит хранить большое количество приложений, фото и видео. * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 7000 мАч гарантирует, что ваш смартфон прослужит вам весь день без необходимости частой подзарядки. Поддержка быстрой зарядки сделает процесс зарядки ещё удобнее. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев обеспечит защиту ваших данных, а поддержка NFC откроет возможности для бесконтактных платежей. * **Подключение без ограничений:** две SIM-карты, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11ax и проводной интерфейс USB Type-C — всё для комфортного использования. * **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP69K позволяет не беспокоиться о небольших неприятностях в виде дождя или пыли. Стильный оранжевый корпус из стекла и моноблочная конструкция делают HONOR 600 не только мощным, но и привлекательным смартфоном. Выберите HONOR 600 — выберите качество и стиль!
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
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