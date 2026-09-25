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Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 GOLD 51098YXD HUAWEI купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 GOLD 51098YXD HUAWEI

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 400 руб. 
Начислим 1223 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748124
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 GOLD 51098YXD HUAWEI
76 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Размеры в упаковке, см
19х10х7
Вес, г.
630

Описание товара Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 GOLD 51098YXD HUAWEI

Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 GOLD 51098YXD HUAWEI

Отзывы о товаре Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 GOLD 51098YXD HUAWEI




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Характеристики
Бренд
Huawei
Описание
Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 GOLD 51098YXD HUAWEI
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 GOLD 51098YXD HUAWEI - этот товар вы можете купить по цене 76400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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