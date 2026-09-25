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Пылесос Робот M1 ROB-03 WHITE HONOR CHOICE купить с доставкой в Москве
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Пылесос Робот M1 ROB-03 WHITE HONOR CHOICE

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Пылесос Робот M1 ROB-03 WHITE HONOR CHOICE - фото 5
Пылесос Робот M1 ROB-03 WHITE HONOR CHOICE - фото 6
Пылесос Робот M1 ROB-03 WHITE HONOR CHOICE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность всасывания
4000 Па
Емкость пылесборника
0.33 л
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
точечная уборка, обычная уборка, уборка по краям, автоматическая уборка
Продолжительность автономной уборки, мин
135
  • Пылесос Робот M1 ROB-03 WHITE HONOR CHOICE - фото 1
  • Пылесос Робот M1 ROB-03 WHITE HONOR CHOICE - фото 2
  • Пылесос Робот M1 ROB-03 WHITE HONOR CHOICE - фото 3
  • Пылесос Робот M1 ROB-03 WHITE HONOR CHOICE - фото 4
  • Пылесос Робот M1 ROB-03 WHITE HONOR CHOICE - фото 5
  • Пылесос Робот M1 ROB-03 WHITE HONOR CHOICE - фото 6
  • Пылесос Робот M1 ROB-03 WHITE HONOR CHOICE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748122
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пылесос Робот M1 ROB-03 WHITE HONOR CHOICE
4 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Мощность всасывания
4000 Па
Емкость пылесборника
0.33 л
Уровень шума, дБ
68
Комплектация
Робот-пылесос, блок питания, док-станция, документация, инструмент для очистки
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
точечная уборка, обычная уборка, уборка по краям, автоматическая уборка
Датчики
ИК датчики
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Потребляемая мощность, Вт
700
Продолжительность автономной уборки, мин
135
Время зарядки, мин
300
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
121
Ширина робота-пылесоса, мм
325
Ширина базовой станции, мм
154
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х40х15
Вес, кг.
4.36

Описание товара Пылесос Робот M1 ROB-03 WHITE HONOR CHOICE

**Робот-пылесос HONOR M1 ROB-03 WHITE** Робот-пылесос HONOR M1 ROB-03 — это незаменимый помощник в доме, который эффективно справляется с уборкой и поддерживает чистоту. Модель выполнена в стильном белом цвете, что позволяет ей гармонично вписываться в любой интерьер. **Основные характеристики:** * **Мощность всасывания:** обеспечивает эффективную уборку пыли, мусора и других загрязнений. * **Режимы работы:** робот-пылесос предлагает несколько режимов уборки, включая автоматический, точечный и по краям, что позволяет выбрать оптимальный вариант для каждой ситуации. * **Управление:** устройство легко управляется с помощью пульта дистанционного управления или через мобильное приложение HONOR CHOICE. Это позволяет настроить параметры уборки и контролировать процесс из любого места. * **Навигация:** благодаря встроенным датчикам робот-пылесос может ориентироваться в пространстве и избегать препятствий, что делает его работу более эффективной и безопасной. * **Время работы:** длительное время работы от аккумулятора позволяет роботу-пылесосу убирать большие площади без необходимости частой зарядки. * **Технология создания карты помещения:** помогает пылесосу лучше понимать планировку и оптимизировать маршрут уборки. * **Автоматическая подзарядка:** при низком уровне заряда робот-пылесос автоматически возвращается на зарядную станцию, а затем продолжает уборку с того места, где она была прервана. Робот-пылесос HONOR M1 ROB-03 станет вашим надёжным помощником в поддержании чистоты и порядка в доме.

Отзывы о товаре Пылесос Робот M1 ROB-03 WHITE HONOR CHOICE




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Характеристики
Бренд
HONOR
Мощность всасывания
4000 Па
Емкость пылесборника
0.33 л
Уровень шума, дБ
68
Комплектация
Робот-пылесос, блок питания, док-станция, документация, инструмент для очистки
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
точечная уборка, обычная уборка, уборка по краям, автоматическая уборка
Датчики
ИК датчики
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Развернуть
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Потребляемая мощность, Вт
700
Продолжительность автономной уборки, мин
135
Время зарядки, мин
300
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
121
Ширина робота-пылесоса, мм
325
Ширина базовой станции, мм
154
Страна производитель
Китай
Описание
**Робот-пылесос HONOR M1 ROB-03 WHITE** Робот-пылесос HONOR M1 ROB-03 — это незаменимый помощник в доме, который эффективно справляется с уборкой и поддерживает чистоту. Модель выполнена в стильном белом цвете, что позволяет ей гармонично вписываться в любой интерьер. **Основные характеристики:** * **Мощность всасывания:** обеспечивает эффективную уборку пыли, мусора и других загрязнений. * **Режимы работы:** робот-пылесос предлагает несколько режимов уборки, включая автоматический, точечный и по краям, что позволяет выбрать оптимальный вариант для каждой ситуации. * **Управление:** устройство легко управляется с помощью пульта дистанционного управления или через мобильное приложение HONOR CHOICE. Это позволяет настроить параметры уборки и контролировать процесс из любого места. * **Навигация:** благодаря встроенным датчикам робот-пылесос может ориентироваться в пространстве и избегать препятствий, что делает его работу более эффективной и безопасной. * **Время работы:** длительное время работы от аккумулятора позволяет роботу-пылесосу убирать большие площади без необходимости частой зарядки. * **Технология создания карты помещения:** помогает пылесосу лучше понимать планировку и оптимизировать маршрут уборки. * **Автоматическая подзарядка:** при низком уровне заряда робот-пылесос автоматически возвращается на зарядную станцию, а затем продолжает уборку с того места, где она была прервана. Робот-пылесос HONOR M1 ROB-03 станет вашим надёжным помощником в поддержании чистоты и порядка в доме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Робот M1 ROB-03 WHITE HONOR CHOICE – стоимость товара 4990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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