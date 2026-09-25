Пылесос Робот M1 ROB-03 BLACK HONOR CHOICE
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Характеристики
Описание товара Пылесос Робот M1 ROB-03 BLACK HONOR CHOICE
**Пылесос-робот M1 ROB-03 Black** Представляем вам пылесос-робот M1 ROB-03 в стильном чёрном цвете. Этот умный помощник станет незаменимым устройством для поддержания чистоты в вашем доме. **Основные характеристики:** * **Тип уборки:** сухая и влажная. * **Мощность:** [указать мощность]. * **Ёмкость аккумулятора:** [указать ёмкость]. * **Время работы от аккумулятора:** [указать время]. * **Режимы работы:** [перечислить режимы]. * **Управление:** дистанционное, с помощью пульта или через мобильное приложение. Пылесос-робот оснащён современными технологиями, которые позволяют ему эффективно очищать различные типы поверхностей: от ковров до гладкого пола. Благодаря компактным размерам и манёвренности, он легко справляется с уборкой даже в труднодоступных местах. Устройство работает от встроенного аккумулятора, который обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Вы можете выбрать один из нескольких режимов работы в зависимости от ваших потребностей. Дистанционное управление позволяет вам контролировать процесс уборки и настраивать параметры работы пылесоса. С помощью мобильного приложения вы можете задавать расписание уборки, выбирать режим работы и получать уведомления о состоянии устройства. Приобретая пылесос-робот M1 ROB-03, вы получаете надёжного помощника, который сделает вашу жизнь проще и комфортнее.
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Теги товара: с влажной уборкой, моющий со станцией самоочистки, для сухой уборки
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Теги товара: с влажной уборкой, моющий со станцией самоочистки, для сухой уборки
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