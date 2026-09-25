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Пылесос Робот M1 ROB-03 BLACK HONOR CHOICE купить с доставкой в Москве
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Пылесос Робот M1 ROB-03 BLACK HONOR CHOICE

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Пылесос Робот M1 ROB-03 BLACK HONOR CHOICE - фото 6
Пылесос Робот M1 ROB-03 BLACK HONOR CHOICE - фото 7
Пылесос Робот M1 ROB-03 BLACK HONOR CHOICE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность всасывания
4000 Па
Емкость пылесборника
0.33 л
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
точечная уборка, обычная уборка, уборка по краям, автоматическая уборка
Продолжительность автономной уборки, мин
135
  • Пылесос Робот M1 ROB-03 BLACK HONOR CHOICE - фото 1
  • Пылесос Робот M1 ROB-03 BLACK HONOR CHOICE - фото 2
  • Пылесос Робот M1 ROB-03 BLACK HONOR CHOICE - фото 3
  • Пылесос Робот M1 ROB-03 BLACK HONOR CHOICE - фото 4
  • Пылесос Робот M1 ROB-03 BLACK HONOR CHOICE - фото 5
  • Пылесос Робот M1 ROB-03 BLACK HONOR CHOICE - фото 6
  • Пылесос Робот M1 ROB-03 BLACK HONOR CHOICE - фото 7
  • Пылесос Робот M1 ROB-03 BLACK HONOR CHOICE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748121
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пылесос Робот M1 ROB-03 BLACK HONOR CHOICE
4 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Мощность всасывания
4000 Па
Емкость пылесборника
0.33 л
Уровень шума, дБ
68
Комплектация
Робот-пылесос, блок питания, док-станция, документация, инструмент для очистки
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
точечная уборка, обычная уборка, уборка по краям, автоматическая уборка
Датчики
ИК датчики
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Потребляемая мощность, Вт
700
Продолжительность автономной уборки, мин
135
Время зарядки, мин
300
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
121
Ширина робота-пылесоса, мм
325
Ширина базовой станции, мм
154
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х40х14
Вес, кг.
4.5

Описание товара Пылесос Робот M1 ROB-03 BLACK HONOR CHOICE

**Пылесос-робот M1 ROB-03 Black** Представляем вам пылесос-робот M1 ROB-03 в стильном чёрном цвете. Этот умный помощник станет незаменимым устройством для поддержания чистоты в вашем доме. **Основные характеристики:** * **Тип уборки:** сухая и влажная. * **Мощность:** [указать мощность]. * **Ёмкость аккумулятора:** [указать ёмкость]. * **Время работы от аккумулятора:** [указать время]. * **Режимы работы:** [перечислить режимы]. * **Управление:** дистанционное, с помощью пульта или через мобильное приложение. Пылесос-робот оснащён современными технологиями, которые позволяют ему эффективно очищать различные типы поверхностей: от ковров до гладкого пола. Благодаря компактным размерам и манёвренности, он легко справляется с уборкой даже в труднодоступных местах. Устройство работает от встроенного аккумулятора, который обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Вы можете выбрать один из нескольких режимов работы в зависимости от ваших потребностей. Дистанционное управление позволяет вам контролировать процесс уборки и настраивать параметры работы пылесоса. С помощью мобильного приложения вы можете задавать расписание уборки, выбирать режим работы и получать уведомления о состоянии устройства. Приобретая пылесос-робот M1 ROB-03, вы получаете надёжного помощника, который сделает вашу жизнь проще и комфортнее.

Отзывы о товаре Пылесос Робот M1 ROB-03 BLACK HONOR CHOICE




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Характеристики
Бренд
HONOR
Мощность всасывания
4000 Па
Емкость пылесборника
0.33 л
Уровень шума, дБ
68
Комплектация
Робот-пылесос, блок питания, док-станция, документация, инструмент для очистки
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
точечная уборка, обычная уборка, уборка по краям, автоматическая уборка
Датчики
ИК датчики
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Развернуть
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Потребляемая мощность, Вт
700
Продолжительность автономной уборки, мин
135
Время зарядки, мин
300
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
121
Ширина робота-пылесоса, мм
325
Ширина базовой станции, мм
154
Страна производитель
Китай
Описание
**Пылесос-робот M1 ROB-03 Black** Представляем вам пылесос-робот M1 ROB-03 в стильном чёрном цвете. Этот умный помощник станет незаменимым устройством для поддержания чистоты в вашем доме. **Основные характеристики:** * **Тип уборки:** сухая и влажная. * **Мощность:** [указать мощность]. * **Ёмкость аккумулятора:** [указать ёмкость]. * **Время работы от аккумулятора:** [указать время]. * **Режимы работы:** [перечислить режимы]. * **Управление:** дистанционное, с помощью пульта или через мобильное приложение. Пылесос-робот оснащён современными технологиями, которые позволяют ему эффективно очищать различные типы поверхностей: от ковров до гладкого пола. Благодаря компактным размерам и манёвренности, он легко справляется с уборкой даже в труднодоступных местах. Устройство работает от встроенного аккумулятора, который обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Вы можете выбрать один из нескольких режимов работы в зависимости от ваших потребностей. Дистанционное управление позволяет вам контролировать процесс уборки и настраивать параметры работы пылесоса. С помощью мобильного приложения вы можете задавать расписание уборки, выбирать режим работы и получать уведомления о состоянии устройства. Приобретая пылесос-робот M1 ROB-03, вы получаете надёжного помощника, который сделает вашу жизнь проще и комфортнее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Робот M1 ROB-03 BLACK HONOR CHOICE – стоимость товара 4990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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