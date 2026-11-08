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Робот-пылесос Honor Choice R2S Lite ROB-02 Black купить с доставкой в Москве
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Робот-пылесос Honor Choice R2S Lite ROB-02 Black

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Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 1
Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 2
Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 3
Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 4
Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 5
Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 6
Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 7
Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 8
Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 9
Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
4000 Па
Емкость пылесборника
0.4 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
интеллектуальный, по заданному маршруту, точечный
Работа в системе «Умный дом»
Умный дом Яндекса
Продолжительность автономной уборки, мин
120
  • Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 1
  • Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 2
  • Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 3
  • Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 4
  • Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 5
  • Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 6
  • Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 7
  • Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 8
  • Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 9
  • Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748120
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
4000 Па
Емкость пылесборника
0.4 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
турбощетка
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
интеллектуальный, по заданному маршруту, точечный
Работа в системе «Умный дом»
Умный дом Яндекса
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Потребляемая мощность, Вт
40
Продолжительность автономной уборки, мин
120
Время зарядки, мин
360
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
150
Ширина робота-пылесоса, мм
345
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х44х16
Вес, кг.
5.88

Описание товара Робот-пылесос Honor Choice R2S Lite ROB-02 Black

Робот-пылесос Honor Choice Robot Cleaner R2s Lite выполняет сухую и влажную уборку. Благодаря мощности всасывания 4000 Па он справляется с уборкой гладких напольных покрытий и ковров. Пылесос оснащен контейнером для сбора мусора емкостью 0.4 л и баком для чистой воды объемом 0.3 л. Интеллектуальная LDS-навигация выстраивает карты в реальном времени, позволяет пылесосу выбирать подходящий маршрут и преодолевать препятствия без столкновений. В приложении HONOR AI Space настраивается расписание автоматической уборки, изменяется маршрут, устанавливаются запретные зоны, выбираются нужные параметры для каждой комнаты. Поддержка виртуального ассистента Алиса предусматривает управление голосом. Аккумулятор емкостью 2600 мА*ч обеспечивает до 120 минут автономности робота-пылесоса Honor Choice Robot Cleaner R2s Lite на одном заряде.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Honor Choice R2S Lite ROB-02 Black




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
4000 Па
Емкость пылесборника
0.4 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
турбощетка
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
интеллектуальный, по заданному маршруту, точечный
Работа в системе «Умный дом»
Умный дом Яндекса
Станция самоочистки
нет
Развернуть
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Потребляемая мощность, Вт
40
Продолжительность автономной уборки, мин
120
Время зарядки, мин
360
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
150
Ширина робота-пылесоса, мм
345
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос Honor Choice Robot Cleaner R2s Lite выполняет сухую и влажную уборку. Благодаря мощности всасывания 4000 Па он справляется с уборкой гладких напольных покрытий и ковров. Пылесос оснащен контейнером для сбора мусора емкостью 0.4 л и баком для чистой воды объемом 0.3 л. Интеллектуальная LDS-навигация выстраивает карты в реальном времени, позволяет пылесосу выбирать подходящий маршрут и преодолевать препятствия без столкновений. В приложении HONOR AI Space настраивается расписание автоматической уборки, изменяется маршрут, устанавливаются запретные зоны, выбираются нужные параметры для каждой комнаты. Поддержка виртуального ассистента Алиса предусматривает управление голосом. Аккумулятор емкостью 2600 мА*ч обеспечивает до 120 минут автономности робота-пылесоса Honor Choice Robot Cleaner R2s Lite на одном заряде.
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Доставка
Отзывы


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