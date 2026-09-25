Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE
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Характеристики
Описание товара Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE
Робот-пылесос Honor Choice Robot Cleaner R2s Lite выполняет сухую и влажную уборку. Благодаря мощности всасывания 4000 Па он справляется с уборкой гладких напольных покрытий и ковров. Пылесос оснащен контейнером для сбора мусора емкостью 0.4 л и баком для чистой воды объемом 0.3 л. Интеллектуальная LDS-навигация выстраивает карты в реальном времени, позволяет пылесосу выбирать подходящий маршрут и преодолевать препятствия без столкновений. В приложении HONOR AI Space настраивается расписание автоматической уборки, изменяется маршрут, устанавливаются запретные зоны, выбираются нужные параметры для каждой комнаты. Поддержка виртуального ассистента Алиса предусматривает управление голосом. Аккумулятор емкостью 2600 мА*ч обеспечивает до 120 минут автономности робота-пылесоса Honor Choice Robot Cleaner R2s Lite на одном заряде.
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