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Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE купить с доставкой в Москве
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Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE

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Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 1
Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 2
Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 3
Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 4
Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 5
Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 6
Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 7
Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 8
Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 9
Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность всасывания
4000 Па
Емкость пылесборника
0.4 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
интеллектуальный, по заданному маршруту, точечный
Работа в системе «Умный дом»
Умный дом Яндекса
Продолжительность автономной уборки, мин
120
  • Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 1
  • Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 2
  • Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 3
  • Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 4
  • Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 5
  • Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 6
  • Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 7
  • Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 8
  • Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 9
  • Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 960 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748120
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE
5 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Мощность всасывания
4000 Па
Емкость пылесборника
0.4 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
турбощетка
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
интеллектуальный, по заданному маршруту, точечный
Работа в системе «Умный дом»
Умный дом Яндекса
Голосовой помощник
Алиса
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Потребляемая мощность, Вт
40
Продолжительность автономной уборки, мин
120
Время зарядки, мин
360
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
150
Ширина робота-пылесоса, мм
345
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х44х16
Вес, кг.
5.88

Описание товара Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE

Робот-пылесос Honor Choice Robot Cleaner R2s Lite выполняет сухую и влажную уборку. Благодаря мощности всасывания 4000 Па он справляется с уборкой гладких напольных покрытий и ковров. Пылесос оснащен контейнером для сбора мусора емкостью 0.4 л и баком для чистой воды объемом 0.3 л. Интеллектуальная LDS-навигация выстраивает карты в реальном времени, позволяет пылесосу выбирать подходящий маршрут и преодолевать препятствия без столкновений. В приложении HONOR AI Space настраивается расписание автоматической уборки, изменяется маршрут, устанавливаются запретные зоны, выбираются нужные параметры для каждой комнаты. Поддержка виртуального ассистента Алиса предусматривает управление голосом. Аккумулятор емкостью 2600 мА*ч обеспечивает до 120 минут автономности робота-пылесоса Honor Choice Robot Cleaner R2s Lite на одном заряде.

Отзывы о товаре Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
HONOR
Мощность всасывания
4000 Па
Емкость пылесборника
0.4 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
турбощетка
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
интеллектуальный, по заданному маршруту, точечный
Работа в системе «Умный дом»
Умный дом Яндекса
Голосовой помощник
Алиса
Развернуть
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Потребляемая мощность, Вт
40
Продолжительность автономной уборки, мин
120
Время зарядки, мин
360
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
150
Ширина робота-пылесоса, мм
345
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос Honor Choice Robot Cleaner R2s Lite выполняет сухую и влажную уборку. Благодаря мощности всасывания 4000 Па он справляется с уборкой гладких напольных покрытий и ковров. Пылесос оснащен контейнером для сбора мусора емкостью 0.4 л и баком для чистой воды объемом 0.3 л. Интеллектуальная LDS-навигация выстраивает карты в реальном времени, позволяет пылесосу выбирать подходящий маршрут и преодолевать препятствия без столкновений. В приложении HONOR AI Space настраивается расписание автоматической уборки, изменяется маршрут, устанавливаются запретные зоны, выбираются нужные параметры для каждой комнаты. Поддержка виртуального ассистента Алиса предусматривает управление голосом. Аккумулятор емкостью 2600 мА*ч обеспечивает до 120 минут автономности робота-пылесоса Honor Choice Robot Cleaner R2s Lite на одном заряде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Робот BLACK R2S LITE ROB-02 HONOR CHOICE - этот товар вы можете купить по цене 5960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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