Top.Mail.Ru
Головка триммерная универсальная быстрозажимная DENZEL 96387, шайба М8,М10,М20 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Головка триммерная универсальная быстрозажимная DENZEL 96387, шайба М8,М10,М20

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Головка триммерная универсальная быстрозажимная DENZEL 96387, шайба М8,М10,М20 - фото 1
Головка триммерная универсальная быстрозажимная DENZEL 96387, шайба М8,М10,М20 - фото 2
Головка триммерная универсальная быстрозажимная DENZEL 96387, шайба М8,М10,М20 - фото 3
Головка триммерная универсальная быстрозажимная DENZEL 96387, шайба М8,М10,М20 - фото 4
Головка триммерная универсальная быстрозажимная DENZEL 96387, шайба М8,М10,М20 - фото 5
Головка триммерная универсальная быстрозажимная DENZEL 96387, шайба М8,М10,М20 - фото 6
Головка триммерная универсальная быстрозажимная DENZEL 96387, шайба М8,М10,М20 - фото 7
Головка триммерная универсальная быстрозажимная DENZEL 96387, шайба М8,М10,М20 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
алюминий
Материал диска
алюминий
Материал катушки
алюминий
Крепление
M10, M20, M8
Диаметр, мм
48
Форма сечения
квадрат
Диаметр посадочного отверстия, мм
48
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
  • Головка триммерная универсальная быстрозажимная DENZEL 96387, шайба М8,М10,М20 - фото 1
  • Головка триммерная универсальная быстрозажимная DENZEL 96387, шайба М8,М10,М20 - фото 2
  • Головка триммерная универсальная быстрозажимная DENZEL 96387, шайба М8,М10,М20 - фото 3
  • Головка триммерная универсальная быстрозажимная DENZEL 96387, шайба М8,М10,М20 - фото 4
  • Головка триммерная универсальная быстрозажимная DENZEL 96387, шайба М8,М10,М20 - фото 5
  • Головка триммерная универсальная быстрозажимная DENZEL 96387, шайба М8,М10,М20 - фото 6
  • Головка триммерная универсальная быстрозажимная DENZEL 96387, шайба М8,М10,М20 - фото 7
  • Головка триммерная универсальная быстрозажимная DENZEL 96387, шайба М8,М10,М20 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748117
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Головка триммерная универсальная быстрозажимная DENZEL 96387, шайба М8,М10,М20
550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
алюминий
Материал диска
алюминий
Материал катушки
алюминий
Крепление
M10, M20, M8
Диаметр, мм
48
Форма сечения
квадрат
Диаметр посадочного отверстия, мм
48
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х13х5
Вес, г.
260

Описание товара Головка триммерная универсальная быстрозажимная DENZEL 96387, шайба М8,М10,М20

Универсальная быстрозажимная триммерная головка Denzel 96387, в комплекте с шайбами M8, M10, M20, предназначена для установки на электро- и бензотриммеры. Позволяет ухаживать за газоном и эффективно бороться с сорняками. Подходит для работы на местности со сложным рельефом. Используется для ухода за растительностью на дачном участке.

Преимущества

  • Универсальность — головка комплектуется шайбами различных типоразмеров, что позволяет устанавливать ее на триммеры с разными типами крепления.
  • Высокая производительность — можно использовать леску диаметром до 4 мм для скашивания даже жесткой и крупностеблевой растительности на участках большой площади.
  • Эффективность — компактная головка не утяжеляет конструкцию триммера и позволяет двигателю быстрее набирать обороты, а также значительно снижает вибрацию при работе.

Отзывы о товаре Головка триммерная универсальная быстрозажимная DENZEL 96387, шайба М8,М10,М20




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
алюминий
Материал диска
алюминий
Материал катушки
алюминий
Крепление
M10, M20, M8
Диаметр, мм
48
Форма сечения
квадрат
Диаметр посадочного отверстия, мм
48
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Универсальная быстрозажимная триммерная головка Denzel 96387, в комплекте с шайбами M8, M10, M20, предназначена для установки на электро- и бензотриммеры. Позволяет ухаживать за газоном и эффективно бороться с сорняками. Подходит для работы на местности со сложным рельефом. Используется для ухода за растительностью на дачном участке.

Преимущества

  • Универсальность — головка комплектуется шайбами различных типоразмеров, что позволяет устанавливать ее на триммеры с разными типами крепления.
  • Высокая производительность — можно использовать леску диаметром до 4 мм для скашивания даже жесткой и крупностеблевой растительности на участках большой площади.
  • Эффективность — компактная головка не утяжеляет конструкцию триммера и позволяет двигателю быстрее набирать обороты, а также значительно снижает вибрацию при работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Головка триммерная универсальная быстрозажимная DENZEL 96387, шайба М8,М10,М20 - стоимость товара 550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...