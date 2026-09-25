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Диск для триммера DENZEL 96379, c долотообразной формой зуба, 200 х 25,4 мм, 26 зубов купить с доставкой в Москве
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Диск для триммера DENZEL 96379, c долотообразной формой зуба, 200 х 25,4 мм, 26 зубов

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Диск для триммера DENZEL 96379, c долотообразной формой зуба, 200 х 25,4 мм, 26 зубов - фото 1
Диск для триммера DENZEL 96379, c долотообразной формой зуба, 200 х 25,4 мм, 26 зубов - фото 2
Диск для триммера DENZEL 96379, c долотообразной формой зуба, 200 х 25,4 мм, 26 зубов - фото 3
Диск для триммера DENZEL 96379, c долотообразной формой зуба, 200 х 25,4 мм, 26 зубов - фото 4
Диск для триммера DENZEL 96379, c долотообразной формой зуба, 200 х 25,4 мм, 26 зубов - фото 5
Диск для триммера DENZEL 96379, c долотообразной формой зуба, 200 х 25,4 мм, 26 зубов - фото 6
Диск для триммера DENZEL 96379, c долотообразной формой зуба, 200 х 25,4 мм, 26 зубов - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
углеродистая сталь
Материал диска
углеродистая сталь
Диаметр, мм
200
Диаметр посадочного отверстия, мм
25.4
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
8500
Максимальный диаметр лески, мм
8500
  • Диск для триммера DENZEL 96379, c долотообразной формой зуба, 200 х 25,4 мм, 26 зубов - фото 1
  • Диск для триммера DENZEL 96379, c долотообразной формой зуба, 200 х 25,4 мм, 26 зубов - фото 2
  • Диск для триммера DENZEL 96379, c долотообразной формой зуба, 200 х 25,4 мм, 26 зубов - фото 3
  • Диск для триммера DENZEL 96379, c долотообразной формой зуба, 200 х 25,4 мм, 26 зубов - фото 4
  • Диск для триммера DENZEL 96379, c долотообразной формой зуба, 200 х 25,4 мм, 26 зубов - фото 5
  • Диск для триммера DENZEL 96379, c долотообразной формой зуба, 200 х 25,4 мм, 26 зубов - фото 6
  • Диск для триммера DENZEL 96379, c долотообразной формой зуба, 200 х 25,4 мм, 26 зубов - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748116
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
углеродистая сталь
Материал диска
углеродистая сталь
Диаметр, мм
200
Диаметр посадочного отверстия, мм
25.4
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
8500
Максимальный диаметр лески, мм
8500
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Диск для триммера DENZEL 96379, c долотообразной формой зуба, 200 х 25,4 мм, 26 зубов

Диск для триммера Denzel 96379 с внешним диаметром 200 мм и посадочным — 25,4 мм, с 26 зубьями долотообразной формы, предназначен для скашивания травы и мелкого кустарника. Устанавливается на вал триммера с бензиновым двигателем. Диск пригодится для ухода за дачным участком.

Преимущества

  • Устойчивость к высоким динамическим нагрузкам — диск выполнен из прочной углеродистой стали толщиной 1,8 мм.
  • Агрессивная форма зубьев — благодаря уникальной форме режущей кромки зуба диск особенно эффективен при срезании побегов кустарника и молодых деревьев.
  • Эффективная расчистка территории — острые зубья быстро срезают растительность.

Отзывы о товаре Диск для триммера DENZEL 96379, c долотообразной формой зуба, 200 х 25,4 мм, 26 зубов




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
углеродистая сталь
Материал диска
углеродистая сталь
Диаметр, мм
200
Диаметр посадочного отверстия, мм
25.4
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
8500
Максимальный диаметр лески, мм
8500
Страна производитель
Китай
Описание

Диск для триммера Denzel 96379 с внешним диаметром 200 мм и посадочным — 25,4 мм, с 26 зубьями долотообразной формы, предназначен для скашивания травы и мелкого кустарника. Устанавливается на вал триммера с бензиновым двигателем. Диск пригодится для ухода за дачным участком.

Преимущества

  • Устойчивость к высоким динамическим нагрузкам — диск выполнен из прочной углеродистой стали толщиной 1,8 мм.
  • Агрессивная форма зубьев — благодаря уникальной форме режущей кромки зуба диск особенно эффективен при срезании побегов кустарника и молодых деревьев.
  • Эффективная расчистка территории — острые зубья быстро срезают растительность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск для триммера DENZEL 96379, c долотообразной формой зуба, 200 х 25,4 мм, 26 зубов - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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