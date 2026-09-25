Диск для триммера DENZEL 96379, c долотообразной формой зуба, 200 х 25,4 мм, 26 зубов
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
углеродистая сталь
Материал диска
углеродистая сталь
Диаметр, мм
200
Диаметр посадочного отверстия, мм
25.4
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
8500
Максимальный диаметр лески, мм
8500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748116
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
углеродистая сталь
Материал диска
углеродистая сталь
Диаметр, мм
200
Диаметр посадочного отверстия, мм
25.4
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
8500
Максимальный диаметр лески, мм
8500
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Диск для триммера DENZEL 96379, c долотообразной формой зуба, 200 х 25,4 мм, 26 зубов
Диск для триммера Denzel 96379 с внешним диаметром 200 мм и посадочным — 25,4 мм, с 26 зубьями долотообразной формы, предназначен для скашивания травы и мелкого кустарника. Устанавливается на вал триммера с бензиновым двигателем. Диск пригодится для ухода за дачным участком.
Преимущества
- Устойчивость к высоким динамическим нагрузкам — диск выполнен из прочной углеродистой стали толщиной 1,8 мм.
- Агрессивная форма зубьев — благодаря уникальной форме режущей кромки зуба диск особенно эффективен при срезании побегов кустарника и молодых деревьев.
- Эффективная расчистка территории — острые зубья быстро срезают растительность.
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Бренд
DENZEL
Материал корпуса
углеродистая сталь
Материал диска
углеродистая сталь
Диаметр, мм
200
Диаметр посадочного отверстия, мм
25.4
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
8500
Максимальный диаметр лески, мм
8500
Страна производитель
Китай
Диск для триммера Denzel 96379 с внешним диаметром 200 мм и посадочным — 25,4 мм, с 26 зубьями долотообразной формы, предназначен для скашивания травы и мелкого кустарника. Устанавливается на вал триммера с бензиновым двигателем. Диск пригодится для ухода за дачным участком.
Преимущества
- Устойчивость к высоким динамическим нагрузкам — диск выполнен из прочной углеродистой стали толщиной 1,8 мм.
- Агрессивная форма зубьев — благодаря уникальной форме режущей кромки зуба диск особенно эффективен при срезании побегов кустарника и молодых деревьев.
- Эффективная расчистка территории — острые зубья быстро срезают растительность.
Диск для триммера DENZEL 96379, c долотообразной формой зуба, 200 х 25,4 мм, 26 зубов - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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