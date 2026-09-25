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Головка для триммера СИБРТЕХ 96376, гайка М10х1,25 левая купить с доставкой в Москве
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Головка для триммера СИБРТЕХ 96376, гайка М10х1,25 левая

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Головка для триммера СИБРТЕХ 96376, гайка М10х1,25 левая - фото 1
Головка для триммера СИБРТЕХ 96376, гайка М10х1,25 левая - фото 2
Головка для триммера СИБРТЕХ 96376, гайка М10х1,25 левая - фото 3
Головка для триммера СИБРТЕХ 96376, гайка М10х1,25 левая - фото 4
Головка для триммера СИБРТЕХ 96376, гайка М10х1,25 левая - фото 5
Головка для триммера СИБРТЕХ 96376, гайка М10х1,25 левая - фото 6
Головка для триммера СИБРТЕХ 96376, гайка М10х1,25 левая - фото 7
Головка для триммера СИБРТЕХ 96376, гайка М10х1,25 левая - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид РА6
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
59
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
3
  • Головка для триммера СИБРТЕХ 96376, гайка М10х1,25 левая - фото 1
  • Головка для триммера СИБРТЕХ 96376, гайка М10х1,25 левая - фото 2
  • Головка для триммера СИБРТЕХ 96376, гайка М10х1,25 левая - фото 3
  • Головка для триммера СИБРТЕХ 96376, гайка М10х1,25 левая - фото 4
  • Головка для триммера СИБРТЕХ 96376, гайка М10х1,25 левая - фото 5
  • Головка для триммера СИБРТЕХ 96376, гайка М10х1,25 левая - фото 6
  • Головка для триммера СИБРТЕХ 96376, гайка М10х1,25 левая - фото 7
  • Головка для триммера СИБРТЕХ 96376, гайка М10х1,25 левая - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748115
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Головка для триммера СИБРТЕХ 96376, гайка М10х1,25 левая
320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид РА6
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
59
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х2
Вес, г.
150

Описание товара Головка для триммера СИБРТЕХ 96376, гайка М10х1,25 левая

Головка для триммера Сибртех 96376 крепится при помощи гайки М10 х 1,25 с левой резьбой и предназначена для скашивания травы. Заправляется леской диаметром до 3 мм, что позволяет не только ухаживать за газоном, но и избавляться от сорняков на территории большой площади. Триммерная головка пригодится владельцам дачных участков и сотрудникам коммунальных служб.

Преимущества

  • Компактность и малый вес — головка для триммера не утяжеляет конструкцию инструмента, что способствует уменьшению нагрузки на двигатель и снижению уровня вибраций.
  • Высокая производительность — 6 хвостов лески позволяют сократить время обработки участка.
  • Эффективная работа — триммерная головка оптимальна для скашивания травы на участках со сложным рельефом.
  • Простая заправка корда — замена лески осуществляется быстро без использования инструмента.

Отзывы о товаре Головка для триммера СИБРТЕХ 96376, гайка М10х1,25 левая




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид РА6
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
59
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Описание

Головка для триммера Сибртех 96376 крепится при помощи гайки М10 х 1,25 с левой резьбой и предназначена для скашивания травы. Заправляется леской диаметром до 3 мм, что позволяет не только ухаживать за газоном, но и избавляться от сорняков на территории большой площади. Триммерная головка пригодится владельцам дачных участков и сотрудникам коммунальных служб.

Преимущества

  • Компактность и малый вес — головка для триммера не утяжеляет конструкцию инструмента, что способствует уменьшению нагрузки на двигатель и снижению уровня вибраций.
  • Высокая производительность — 6 хвостов лески позволяют сократить время обработки участка.
  • Эффективная работа — триммерная головка оптимальна для скашивания травы на участках со сложным рельефом.
  • Простая заправка корда — замена лески осуществляется быстро без использования инструмента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Головка для триммера СИБРТЕХ 96376, гайка М10х1,25 левая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 320 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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